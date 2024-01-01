Seve Seve Şarkı Sözleri
Nihat Doğan Seve Seve şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nihat Doğan Seve Seve şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seve Seve sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni aglarken güldüren
Tatli sözlen sevindiren
Halimi sormadan bilen
Ask süprizdir bu ama
Her yolda hep karsimda
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Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
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Havalandim yar, yaralandim yar
Bu nasil sevda kana kaldim yar
Havalandim yar, yaralandim yar
Bu nasil sevda kala kaldim yar
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Kelimeler manasizdir
Varligin gölgesinde
Konusurken binbir dille
Ask essizdir ne desem
Yol icinde yol verem gitsem
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Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
Havalandim yar, yaralandim yar
Bu nasil sevda kana kaldim yar
Havalandim yar, yaralandim yar
Bu nasil sevda kala kaldim yar
**
Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve cok seve seve seviyorum
Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum
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Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
**
Doyulur mu doyulur mu
Canâna kıyılır mı
Canâna kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
**
Zülüflerin dökse yüze
Yar bâdeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu doyulur mu
**
Doyulur mu doyulur mu
Canâna kıyılır mı
Canâna kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
**
Hem bahara hemi yaza
Yârin ettikleri naza
Yâr aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
**
Doyulur mu doyulur mu
Canâna kıyılır mı
Canâna kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
**
Garibim geldik gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yârinen sohbet etmeye
Doyulur mu doyulur mu
**
Doyulur mu doyulur mu
Canâna kıyılır mı
Canâna kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
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Kuru çaydan öte yana
Yolum düştü Arguvan'a
Arguvan'da bir güzel var
Yollarına ölem ölem
***
Ölem ölem ölem ölem
Yar yoluna ölem ölem
Versinler o yari bana
Kapısında köle olam
***
Eser acı sam yelleri
Bağlar döker gazelleri
Arguvan'ın güzelleri
Yollarına ölem ölem
***
Ölem ölem ölem ölem
Yar yoluna ölem ölem
Versinler o yari bana
Kapısında köle olam