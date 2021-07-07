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7/24 Dinle Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu

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En Çok Dinlenen Nihat Hatipoğlu Şarkıları

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01

Din emanettir, emanete sahip çıkmak gerekir

Nihat Hatipoğlu 08:52
02

Mezardan eve toprak getirmek günah mıdır? Nihat Hatipoğlu, mezardan eve toprak getirmenin neden doğru olmadığını açıklıyor.

Nihat Hatipoğlu 01:32
03

Ölen kişinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak günah mı?

Nihat Hatipoğlu 00:27
04

‘Karabasan’dan nasıl korunuruz? Nihat Hatipoğlu, karabasanın ne anlama geldiğini açıklıyor.

Nihat Hatipoğlu 02:10
05

"Babanın evladına küfür etmesi caiz midir?" Nihat Hatipoğlu, küfür ve hakaret kavramlarını açıklıyor.

Nihat Hatipoğlu 00:49

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