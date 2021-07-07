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Nihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu
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En Çok Dinlenen Nihat Hatipoğlu Şarkıları
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01
Din emanettir, emanete sahip çıkmak gerekir
Nihat Hatipoğlu
08:52
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02
Mezardan eve toprak getirmek günah mıdır?
Nihat Hatipoğlu, mezardan eve toprak getirmenin neden doğru olmadığını açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
01:32
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03
Ölen kişinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak günah mı?
Nihat Hatipoğlu
00:27
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04
‘Karabasan’dan nasıl korunuruz?
Nihat Hatipoğlu, karabasanın ne anlama geldiğini açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
02:10
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05
"Babanın evladına küfür etmesi caiz midir?"
Nihat Hatipoğlu, küfür ve hakaret kavramlarını açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
00:49
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