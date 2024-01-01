Karadul Şarkı Sözleri
Nihayet Karadul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nihayet Karadul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karadul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Git git git git gelme
Görmedim de derlerse nerede
Tadımı unut, yarayı kurut
Yüreğine tuz ateşine ben olmadım hiç
Ya da doğmadım hiç
Alev alev yanan ateşlerde
Bile bile kendimi yakmadım hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Kaç kaç kaç bence
Karadullar gibi olma tepemde
Zehirimi yut, yüzümü unut, nefesini tut
Ben görmedim hiç
Ya da duymadım hiç
Çok gelirim ben sana boşver
Çöller de yüzme sen hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
-
Git git git git gelme
Görmedim de derlerse nerede
Tadımı unut, yarayı kurut
Yüreğine tuz ateşine ben olmadım hiç
Ya da doğmadım hiç
Alev alev yanan ateşlerde
Bile bile kendimi yakmadım hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Kaç kaç kaç bence
Karadullar gibi olma tepemde
Zehirimi yut, yüzümü unut, nefesini tut
Ben görmedim hiç
Ya da duymadım hiç
Çok gelirim ben sana boşver
Çöller de yüzme sen hiç
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok
Aklının kör tepesinde fener yok
Gönlümün her köşesinde yerin yok
Gerçekler sert deler geçer şakası yok
Gidiyorum ben artık ötesi yok