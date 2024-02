Git git git git gelme Görmedim de derlerse nerede Tadımı unut, yarayı kurut Yüreğine tuz ateşine ben olmadım hiç Ya da doğmadım hiç Alev alev yanan ateşlerde Bile bile kendimi yakmadım hiç Aklının kör tepesinde fener yok Gönlümün her köşesinde yerin yok Gerçekler sert deler geçer şakası yok Gidiyorum ben artık ötesi yok Kaç kaç kaç bence Karadullar gibi olma tepemde Zehirimi yut, yüzümü unut, nefesini tut Ben görmedim hiç Ya da duymadım hiç Çok gelirim ben sana boşver Çöller de yüzme sen hiç Aklının kör tepesinde fener yok Gönlümün her köşesinde yerin yok Gerçekler sert deler geçer şakası yok Gidiyorum ben artık ötesi yok Aklının kör tepesinde fener yok Gönlümün her köşesinde yerin yok Gerçekler sert deler geçer şakası yok Gidiyorum ben artık ötesi yok