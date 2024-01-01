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Sevda Olmasaydı Şarkı Sözleri

Nikki Nikki Sevda Olmasaydı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nikki Nikki Sevda Olmasaydı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Olmasaydı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nikki Nikki

Nikki Nikki

Sevda Olmasaydı

  • Set My Soul On Fire

  • Ben Melamet Hırkasını

  • Suda Balık Oynuyor

  • Kara Gözlüm Efkarlanma

  • Ay Gibi Yüzler Sende

  • Dağlar Dağladı Beni

  • Sevda Olmasaydı

  • Geleli Gülmedim Ben Bu Cihana

  • Kar Mı Yağmış

  • Açma Zülüflerin

  • Karşıdan Karlıya Elmalı Dağlar

  • Nedir Bu Başımda Bu Sevda

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Kayalar Merdin Merdin

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