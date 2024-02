Nikolas Sax

Se-ntampla deseori sa simti in viata Ca esti al nimanui, Ai vrea sa ceri un sfat sau o povata, Ai vrea, dar nu stii cui ** E greu s-adormi cand nimeni nu-i cu tine, Greu e sa si sa te trezesti, Sa vii in fiecare zi acasa Si doar tacerea s-o gasesti. ** Tot pe drum, tot pe drum Ca doar drumul mi-e prietenul cel mai bun Zi de zi, nopti la rand Nici nu stii pana unde sau cand Tot pe drum, tot pe drum Ca doar drumul mi-e prietenul cel mai bun Zi de zi, nopti la rand Nici nu stii pana unde sau cand ** Si-atunci te-ntrebi de nu ti-ar fi mai bine Sa pleci din nou la drum, Sa iei cu tine azi numai credinta Pentru un maine mai bun ** Sa te-nsotesti cu vantul si cu ploaia, Cerul doar sa-ti fie adapost, Pana-ntr-o zi cand vei gasi speranta Ce vietii tale va da un rost ** Tot pe drum, tot pe drum Ca doar drumul mi-e prietenul cel mai bun Zi de zi, nopti la rand Nici nu stii pana unde sau cand *** Tot pe drum, tot pe drum Ca doar drumul mi-e prietenul cel mai bun Zi de zi, nopti la rand Nici nu stii pana unde sau cand, Nici nu stii pana unde sau cand, Nici nu stii pana unde sau cand.