Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harab ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim Seni nasıl kaybettim Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Beni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim Seni nasıl kaybettim Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim *** Seni nasıl kaybettim Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim

İzmirli Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor