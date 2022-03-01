İçime çektiğim tüm duman gibi kala kaldın sen içimde Nasıl bir hastalık bu seni sevmek ilacı var mıdır sence Hani gülerdik ya hep seninleyken Hani saçmalardan seçmelerdik biz, ikimiz *** Öyle bir geçer ki gün öyle bir geçer ki zaman Attım her şeyi içime isyanım güne geceye *** Ben giderim buradan gözyaşlarımı alır yanıma Katar giderim rüzgarımı emsalsiz uçurumlara Ben silerim söyle en sessiz feryatlarını Tüm yollar sana uzanır..