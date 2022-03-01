Saçmalardan Seçmeler Şarkı Sözleri
Nil Burak Saçmalardan Seçmeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Saçmalardan Seçmeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saçmalardan Seçmeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak
Saçmalardan Seçmeler
Tüm Şarkıları
-
İçime çektiğim tüm duman gibi kala kaldın sen içimde
Nasıl bir hastalık bu seni sevmek ilacı var mıdır sence
Hani gülerdik ya hep seninleyken
Hani saçmalardan seçmelerdik biz, ikimiz
***
Öyle bir geçer ki gün öyle bir geçer ki zaman
Attım her şeyi içime isyanım güne geceye
***
Ben giderim buradan gözyaşlarımı alır yanıma
Katar giderim rüzgarımı emsalsiz uçurumlara
Ben silerim söyle en sessiz feryatlarını
Tüm yollar sana uzanır..