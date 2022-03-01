En İyileriyle Şarkı Sözleri
Nil Burak En İyileriyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak En İyileriyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En İyileriyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan Güneş'i doğmayan
Bir yolun yolcusunun dokunma
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan yakılan Yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
-
Bir garip olur içim
Kararınca ufuklar
Bir bir aklımdan geçer
Kahveden ayrılıklar
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Kalınca bir başıma
Hüzün dolar içime
Avuturum kendimi
Yine kendi kendime
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
-
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Gerçekten sevene
Değer bilene
Almadan verene bana dostum diyene
Benimle ağlayan
Benimle gülene
Dertlerime ortak olmasını bilene
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Yüzüme gülene ardından söz edene
Seni zor gününde bırakıp da gidene
İyi gün dostları siz şöyle durun
Gerçek dostlar beni yerden yere vurun
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Gerçekten sevene
Değer bilene
Almadan verene bana dostum diyene
***
Benimle ağlayan benimle gülene
Dertlerime ortak olmasını bilene
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
-
Bugünkü aklım olsaydı
Harcar mıydım günlerimi
Her kadehte her yalanda
Saklar mıydım dertlerimi
***
Bugünkü aklım olsaydı
Harcar mıydım günlerimi
Her kadehte her yalanda
Saklar mıydım dertlerimi
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
***
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
***
Biz mi olduk terkedilen
Felek alacağın olsun
Bize böyle dert çektiren
Sevgiliye selam olsun
***
Biz mi olduk terkedilen
Felek alacağın olsun
Bize böyle dert çektiren
Sevgiliye selam olsun
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
***
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
***
Neredeydik nerelere geldik
Neredeydik nerelere geldik
-
Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden
Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden
***
Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden
Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden
***
Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden
Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde
Bana neşe içinde
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından
Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an
***
Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından
Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an
***
Söyle sen miydin seven bana belli etmeden
Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden
sevdiğimi bilmeden
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
-
-
içimden geçeni sana anlatabilsem
kalbimin sesini bir dinletebilsem
dizine yaslansam bir çocuk gibi
sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi
***
olmaz olmaz deme hiç
olmaz olmaz sevgilim
zaman neler gösterir
belli olmaz sevgilim
***
bir soru sorulsa cevabım sensin
günahım olsa da sevabım sensin
***
bir soru sorulsa cevabım sensin
günahım olsa da sevabım sensin
***
olmaz olmaz deme hiç
olmaz olmaz sevgilim
zaman neler gösterir
belli olmaz sevgilim
-
Sevmiştim seni
13 yaşımda
Titrerdim bana
Dokunduğunda
***
Öyle güzeldi ki
O ilk hislerim
Andıkça yine
Dalar gözlerim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını görmezdim
***
Sıcak duygular
Tatlı hayaller
Mutlu yeminlerle
Birleşen eller
***
Ne kadar yazık
Meğer bir anmış
O güzel sözlerin
Hepsi yalanmış
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
-
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
***
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
***
Artık dönsen de dönmesen de
Ne çıkar beni sevmesen de
Bir kadehim var bak elimde
Hasreti içiyorum
***
İnan sevgili, küskün değilim
Yalnız hayatta tek isteğim
Gönülden bana uzanacak
Dost elinin delisiyim
***
Artık dönsen de dönmesen de
Ne çıkar beni sevmesen de
Bir kadehim var bak elimde
Hasreti içiyorum
***
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
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