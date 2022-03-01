Ağla Halime Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan Güneş'i doğmayan Bir yolun yolcusunun dokunma *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Sanki bir yangın içimde Külleri savrulan yakılan Yıkılan dünyamda Artık bir yer yok bana *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme

Bir Garip Olur İçim Bir garip olur içim Kararınca ufuklar Bir bir aklımdan geçer Kahveden ayrılıklar *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Kalınca bir başıma Hüzün dolar içime Avuturum kendimi Yine kendi kendime *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir

Birisine Birisine Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene Benimle ağlayan Benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Yüzüme gülene ardından söz edene Seni zor gününde bırakıp da gidene İyi gün dostları siz şöyle durun Gerçek dostlar beni yerden yere vurun *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene *** Benimle ağlayan benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine

Boş Vere Vere Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Neredeydik nerelere geldik Neredeydik nerelere geldik

Dünyamı Yıktı Geçti Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde Bana neşe içinde *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Söyle sen miydin seven bana belli etmeden Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden sevdiğimi bilmeden *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti

Olmaz Olmaz Deme içimden geçeni sana anlatabilsem kalbimin sesini bir dinletebilsem dizine yaslansam bir çocuk gibi sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim

Tatlı Tatlı Sevmiştim seni 13 yaşımda Titrerdim bana Dokunduğunda *** Öyle güzeldi ki O ilk hislerim Andıkça yine Dalar gözlerim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını görmezdim *** Sıcak duygular Tatlı hayaller Mutlu yeminlerle Birleşen eller *** Ne kadar yazık Meğer bir anmış O güzel sözlerin Hepsi yalanmış *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim