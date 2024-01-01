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En İyileriyle Şarkı Sözleri

Nil Burak En İyileriyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak En İyileriyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En İyileriyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak

Nil Burak

En İyileriyle

  • Bağışladım

  • Bir Garip Olur İçim

  • Birisine Birisine

  • Boş Vere Vere

  • Dünyamı Yıktı Geçti

  • Numara

  • Olmaz Olmaz Deme

  • Tatlı Tatlı

  • Yalnızım Ben

  • Ağla Halime

  • Sus

  • Ben Anlamam

  • Bir Eski Şarkı

  • Seni İyi Tanırım

  • Gözünüz Aydın

  • Varsa Yoksa Sen

  • Bu Defa

  • Sitem

  • Özledim

  • Benim Adım Şarkıcı

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