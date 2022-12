Yaşamaktan bir an umut kesmişken En çok sevdiğimden terkedilmişken Yeniden sevmeye tövbe etmişken Sen çıktın karşıma, dünyam değişti *** Bağışladın bağışladın Bana dünyaları sen bağışladın Bağışladın bağışladın Güzel olan her şeyi sen bağışladın *** Kilitlemiştim gönlümü sevgilere Atmıştım anahtarını denizlere Bir yol mu buldun gözlerimden kalbime Sen çıktın karşıma, dünyam (her şey) değişti *** Bağışladın bağışladın Bana dünyaları sen bağışladın Bağışladın bağışladın Güzel olan her şeyi sen bağışladın