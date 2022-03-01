Bağışladın Şarkı Sözleri
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Yaşamaktan bir an umut kesmişken
En çok sevdiğimden terkedilmişken
Yeniden sevmeye tövbe etmişken
Sen çıktın karşıma, dünyam değişti
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Bağışladın bağışladın
Bana dünyaları sen bağışladın
Bağışladın bağışladın
Güzel olan her şeyi sen bağışladın
***
Kilitlemiştim gönlümü sevgilere
Atmıştım anahtarını denizlere
Bir yol mu buldun gözlerimden kalbime
Sen çıktın karşıma, dünyam (her şey) değişti
***
Bağışladın bağışladın
Bana dünyaları sen bağışladın
Bağışladın bağışladın
Güzel olan her şeyi sen bağışladın