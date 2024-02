Bir Eski Şarkı Bir eski şarkıda anmak o günleri Boş yere yaşamak yeniden dünleri Ah dostum, ne kâr var sana söyle şimdi Boş yere kahretme kendini Unutmaya çalış artık derdini, derdini Sanki o seni andı mı şimdi? Sen gibi boş yere yandı mı şimdi? Yeter artık bu hikayeye bir son ver Dolsun kadehler dolsun İçersen unutursun Kim gülmüş ki sen gülesin? Her seven senin gibi bunu bilesin Ah dostum, dolsun kadehler dolsun İçersen unutursun Kim gülmüş ki sen gülesin? Her seven senin gibi bunu böyle bilesin En ümitsiz, çaresiz olduğun anda Bir bakarsın seni seven biri karşında, karşında Ne kâr var sana söyle şimdi Boş yere kahretme kendini Unutmaya çalış artık derdini, derdini Sanki o seni andı mı şimdi? Sen gibi boş yere yandı mı şimdi? Yeter artık bu hikayeye bir son ver Dolsun kadehler dolsun İçersen unutursun Kim gülmüş ki sen gülesin? Her seven senin gibi bunu böyle bilesin Ah dostum, dolsun kadehler dolsun İçersen unutursun Kim gülmüş ki sen gülesin? Her seven senin gibi bunu böyle bilesin Ah dostum, dolsun kadehler dolsun İçersen unutursun Kim gülmüş ki sen gülesin? Her seven senin gibi bunu bilesin

Bir Garip Olur İçim Bir garip olur içim Kararınca ufuklar Bir bir aklımdan geçer Kahveden ayrılıklar *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Kalınca bir başıma Hüzün dolar içime Avuturum kendimi Yine kendi kendime *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir

Birisine Birisine Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene Benimle ağlayan Benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Yüzüme gülene ardından söz edene Seni zor gününde bırakıp da gidene İyi gün dostları siz şöyle durun Gerçek dostlar beni yerden yere vurun *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene *** Benimle ağlayan benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine

Boş Vere Vere Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Neredeydik nerelere geldik Neredeydik nerelere geldik

Dünyamı Yıktı Geçti Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde Bana neşe içinde *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Söyle sen miydin seven bana belli etmeden Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden sevdiğimi bilmeden *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti

Numara Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Meğerse ben ne yalnızmışım Yalnızlığa bin şarkı yazmışım Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım Meğerse ben ne yalnızmışım Yalnızlığa bin şarkı yazmışım Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Tatlı tatlı bakışın var ya Beni benden alışın var ya Korkutmaz artık beni hiçbir şey İçimde aşkın olduktan sonra Tatlı tatlı bakışın var ya Beni benden alışın var ya Korkutmaz artık beni hiçbir şey İçimde aşkın olduktan sonra Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana

Olmaz Olmaz Deme içimden geçeni sana anlatabilsem kalbimin sesini bir dinletebilsem dizine yaslansam bir çocuk gibi sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim

Tatlı Tatlı Sevmiştim seni 13 yaşımda Titrerdim bana Dokunduğunda *** Öyle güzeldi ki O ilk hislerim Andıkça yine Dalar gözlerim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını görmezdim *** Sıcak duygular Tatlı hayaller Mutlu yeminlerle Birleşen eller *** Ne kadar yazık Meğer bir anmış O güzel sözlerin Hepsi yalanmış *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim

Yalnızım Ben Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** İnan sevgili, küskün değilim Yalnız hayatta tek isteğim Gönülden bana uzanacak Dost elinin delisiyim *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın

Ağla Halime Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan Güneş'i doğmayan Bir yolun yolcusunun dokunma *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Sanki bir yangın içimde Külleri savrulan yakılan Yıkılan dünyamda Artık bir yer yok bana *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme *** Ağla Ağla halime Gülme kapat gözlerini Görme tek bir söz söyleme

Sus Sus, sus dedim Bir tek söz söyleme Git, git dedim Ne yüzle geldin bana Dün daha dün Onunla evlendin Hayır hayır Dokunma bana Dur, dur dedim Yaklaşma yanıma Yok, hakkın yok Elimi tutmaya Sen, artık sen Hiç birşeyim değilsin Hayır hayır Dokunma bana Yıllarca uyuttun beni Ufacık bir bebek gibi Herşeyimi herşeyimi Elimden aldın Bari bırak bana kalsın rüyalarım Git, git artık Bu muydu istediğn Dön, dön ona Onun yanı senin yerin Ben mi sana ne Hiç birşey bilmiyorum Hayır hayır İstemiyorum Yıllarca uyuttun beni Ufacık bir bebek gibi Her şeyimi her şeyimi Elimden aldın Bari bırak bana kalsın rüyalarım Git, git artık Bu muydu istediğin Dön, dön ona Onun yanı senin yerin Ben mi sana ne Hiç birşey bilmiyorum Dur bir dakika seni hala seviyorum

Ben Anlamam Ben anlamam, ben anlamam Fena olur sonra, bak ben karışmam Söylemedi deme, istersen dinleme Gidersen bir daha geri gelme ** Oyuncak oldu aşkım elinde Sevdiklerin, gezdiklerin elalemin dilinde ** Ben anlamam, ben anlamam Fena olur sonra, bak ben karışmam Geldi artık aklım başıma Bakmam sevgilim gözyaşına ** Kıskandırmak mı söyle maksadın? Dün akşam seni görmüşler Niye benden sakladın?

Seni İyi Tanırım Anlatma bana kendini, seni iyi tanırım Anlatma bana kendini, aldanırsın sanırım Saklanacak bir şey yok, her şeyi biliyorum Taş bastım ben bağrıma, seni çok seviyorum Saklama benden, her şeyi biliyorum Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum Ah kalbim, kalbim bileydi sever miydi seni? Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri Bile bile göz yumma, seni onunla paylaşmam Kolay değil sevgilim, bu acıyla yaşamak Bile bile göz yumma, seni onunla paylaşmam Kolay değil sevgilim, bu acıyla yaşamak Saklama benden, her şeyi biliyorum Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum Ah kalbim, kalbim bileydi, sever miydi seni? Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri Saklama benden, her şeyi biliyorum Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum Ah kalbim, kalbim bileydi, sever miydi seni? Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri

Gözünüz Aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın, gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar (Gözünüz aydın) Kuyumuzu kazanlar (Gözünüz aydın) Onda gözü olanlar Gözünüz aydın Ayrıldık, ayrıldık Bu temiz aşk bitti artık Bunca göze, bunca söze Daha fazla dayanamadık Gözünüz aydın bizi çekemeyenler Gözünüz aydın münasip görmeyenler Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar (Gözünüz aydın) Gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Ayırdınız en sonunda Söyleyin ne geçti elinize Tanrı sever sevenleri Söyleyin nasıl kıydınız bize Gözünüz aydın bizi çekemeyenler Gözünüz aydın münasip görmeyenler Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar (Gözünüz aydın) Gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar

Bağışladım Yaşamaktan bir an umut kesmişken En çok sevdiğimden terkedilmişken Yeniden sevmeye tövbe etmişken Sen çıktın karşıma, dünyam değişti *** Bağışladın bağışladın Bana dünyaları sen bağışladın Bağışladın bağışladın Güzel olan her şeyi sen bağışladın *** Kilitlemiştim gönlümü sevgilere Atmıştım anahtarını denizlere Bir yol mu buldun gözlerimden kalbime Sen çıktın karşıma, dünyam (her şey) değişti *** Bağışladın bağışladın Bana dünyaları sen bağışladın Bağışladın bağışladın Güzel olan her şeyi sen bağışladın

Varsa Yoksa Sen Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak Aşkımın son durağı sevgin olacak Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak Aşkımın son durağı sevgin olacak Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse binler duysun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse binler dolsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen

Sitem Ne yazık, bu akşam bu masayı Terk edip gidiyorum Artık senin yanında yerim yok Çok iyi biliyorum Ellerimiz sanki bir yabancı Gözlerimiz dalgın bakar Anladım ki artık gönlümüzde Bambaşka sevgililer var Ey benim gülmek bilmez kaderim Ey benim bitmek bilmez kederim Ben size esir değilim Ey benim gülmek bilmez kaderim Ey benim bitmek bilmez kederim Ben size esir değilim Bu sitemi çok görmeyin bana Size güvenim kalmadı Ne dilediysem gönülden size Birisi bile olmadı Bir aşkın burukluğu bitmeden Bir yenisi başlıyor Allahım, sevilmeden bu gönül Niye boş yere yaşıyor? Ey benim gülmek bilmez kaderim Ey benim bitmek bilmez kederim Ben size esir değilim Ey benim gülmek bilmez kaderim Ey benim bitmek bilmez kederim Ben size esir değilim Bu sitemi çok görmeyin bana Size güvenim kalmadı Ne dilediysem gönülden size Birisi bile olmadı

Özledim Bilmem kulağında mı o aşk dolu sözlerim Aylar oldu gideli hâlâ dolu gözlerim Bilmem kulağında mı o aşk dolu sözlerim Aylar oldu gideli hâlâ dolu gözlerim Yalnızlıktan mı bilmem Hasretinden mi yoksa Gözüm bir şey görmüyor Bilsen nasıl özledim Yalnızlıktan mı bilmem Hasretinden mi yoksa Gözüm bir şey görmüyor Bilsen nasıl özledim Özledim, özledim Seninle doğan günü, yarınları özledim Özledim, özledim O tatlı gülüşünü, her halini özledim Unutmaya çalıştıkça daha çok anıyorum Bir ses duysam aniden sen geldin sanıyorum Unutmaya çalıştıkça daha çok anıyorum Bir ses duysam aniden sen geldin sanıyorum Başka sevglilerle avunmayı denedim Kimseden iz kalmadı yalnız seni özledim Başka sevglilerle avunmayı denedim Kimseden iz kalmadı yalnız seni özledim Özledim, özledim Seninle doğan günü, yarınları özledim Özledim, özledim O tatlı gülüşünü, her halini özledim Özledim, özledim Seninle doğan günü, yarınları özledim Özledim, özledim O tatlı gülüşünü, her halini özledim