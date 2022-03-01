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7/24 Dinle Bir Numaramsın

Bir Numaramsın Şarkı Sözleri

Nil Burak Bir Numaramsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Bir Numaramsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Numaramsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak

Nil Burak

Bir Numaramsın

  • Bir Numara (Remix)

  • Bir Numara

  • Her Sözün Aklımda

  • Sende Başını Alıp Gitme

  • Teşekkürler

  • Yolun Sonu

  • İzmir

  • Bulamadım ki

  • Cesur Ol

  • Sana Alışıyorken

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