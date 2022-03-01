Bir Numaramsın Şarkı Sözleri
Nil Burak Bir Numaramsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Bir Numaramsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Numaramsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
bütün aşklar delirse
gelip kalbime girse
bir bir tutar atarım
yalnız seni tutarım
***
sen bana bana yazılmışsın
kalbime kalbime çakılmışsın
alnıma alnıma yazılmışsın
***
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
senden başkası olmaz
ölçülerime uymaz
kafa ayarım tutmaz
yalnız sana uyarım
-
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
bütün aşklar delirse
gelip kalbime girse
bir bir tutar atarım
yalnız seni tutarım
***
sen bana bana yazılmışsın
kalbime kalbime çakılmışsın
alnıma alnıma yazılmışsın
***
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
senden başkası olmaz
ölçülerime uymaz
kafa ayarım tutmaz
yalnız sana uyarım
-
yanlışa yer yok, doğrusu kalsın
meraklısı varsa buyursun alsın
gidenler gitsin kalanlar kalsın
kahrını çekemem yoruldu gönlüm
***
aklımdan geçmedi başka sevgili
düz yolda yolumu şaşırdım gitti
yalanların artık boyunu geçti
sonunda sabrımı taşırdın bitti
***
her sözün aklımda unuttum sanma
göz yaşımı güneşte kuruttum sanma
senin cezan aslında öbür dünyada
sakın bu dünyayı ölümsüz sanma
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teşekkürler aşkım güzel sözler için
teşekkürler canım beyaz güller için
en mutlu yıllarım senle paylaştığım
teşekkürler bir tanem beni sevdiğin için
***
teşekkürler aşkım sohbetlerin için
teşekkürler canım sürprizlerin için
iyi günümde kötü günümde
hep yanımdasın hep kalbimde
***
yine dünyaya gelsem yine seni severim
bir ömrüm daha olsa böler sana veririm
bal olur şeker olur dudağında eririm
ecel çağırsa inan senden izin isterim
***
bunca yıl dile kolay bir yastıkta geçti
nazar değmesin bize yetmişinde de böyle
sen hayat arkadaşım, can dostum sırdaşım
teşekkürler aşkım çok teşekkürler
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her cümlen kalbi deler
bir kurşun son kelimeler
bu aşkta yoksa bir umut
hadi vur beni git ve unut
***
arkanı dönüp de gitmeler gitmek mi
öyle çok kolaysa yüreğimden git
ekmeğim suyum sen, baharım yazım sen
koca bir cehennem bu dünya sen yokken
***
gözleri veda yar, el gibi bakan yar
anladım geldik yolun sonuna
kuru bir canım var
onu da sen al yar
gözümü kırpmam
senin uğruna
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