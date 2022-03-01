Hangi dala el attık da kurumadı ki hangi yare sevsin diye kul olmadık ki aylar yıllar geldi geçti fark edemedik gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** felek bizde biz felekte kusur ararken talih yine sırt çevirdi durup dururken bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** her sevgiden bir nasihat, bir fikir aldık bazen öyle gün gördük ki şaşırdık kaldık hakikatler yordu bizi hayale daldık hayalde de mutluluğu bulamadık ki hayalde de bir sevgili saramadık ki