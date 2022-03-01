Bulamadık Ki Şarkı Sözleri
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Hangi dala el attık da kurumadı ki
hangi yare sevsin diye kul olmadık ki
aylar yıllar geldi geçti fark edemedik
gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
felek bizde biz felekte kusur ararken
talih yine sırt çevirdi durup dururken
bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
her sevgiden bir nasihat, bir fikir aldık
bazen öyle gün gördük ki şaşırdık kaldık
hakikatler yordu bizi hayale daldık
hayalde de mutluluğu bulamadık ki
hayalde de bir sevgili saramadık ki