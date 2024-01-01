-
Yakışmıyor sana bu ifade
Şu tebessümün bile sahte
Bu oyundaki en acı sahne
Ben terk edilen oyuncuyum
Yakışmıyor sana bu ifade
Şu tebessümün bile sahte
Bu oyundaki en acı sahne
Ben terk edilen oyuncuyum
Olsa da olmaz olmamalı
Ne bugünü kaldı ne yarını
Toparladım eşyaları
İlk otobüsle yolcuyum
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
Yakışmıyor sana bu bakışlar
Bu bahaneler bu yakarışlar
Tebrikler sana alkışlar
Benden bu kadar diyorum
Yakışmıyor sana bu bakışlar
Bu bahaneler bu yakarışlar
Tebrikler sana alkışlar
Benden bu kadar diyorum
Olsa da olmaz olmamalı
Ne bugünü kaldı ne yarını
Toparladım eşyaları
İlk otobüsle yolcuyum
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
Hadi hadi yine bana tafra yap
Hem suçlu hem güçlü ol
Gölgenden bile korkarak
Cüretkar ol cesur ol
-
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
bütün aşklar delirse
gelip kalbime girse
bir bir tutar atarım
yalnız seni tutarım
***
sen bana bana yazılmışsın
kalbime kalbime çakılmışsın
alnıma alnıma yazılmışsın
***
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
senden başkası olmaz
ölçülerime uymaz
kafa ayarım tutmaz
yalnız sana uyarım
-
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
bütün aşklar delirse
gelip kalbime girse
bir bir tutar atarım
yalnız seni tutarım
***
sen bana bana yazılmışsın
kalbime kalbime çakılmışsın
alnıma alnıma yazılmışsın
***
bir numaramsın, son numaramsın
bir numaramsın, son numaramsın
***
senden başkası olmaz
ölçülerime uymaz
kafa ayarım tutmaz
yalnız sana uyarım
-
yanlışa yer yok, doğrusu kalsın
meraklısı varsa buyursun alsın
gidenler gitsin kalanlar kalsın
kahrını çekemem yoruldu gönlüm
***
aklımdan geçmedi başka sevgili
düz yolda yolumu şaşırdım gitti
yalanların artık boyunu geçti
sonunda sabrımı taşırdın bitti
***
her sözün aklımda unuttum sanma
göz yaşımı güneşte kuruttum sanma
senin cezan aslında öbür dünyada
sakın bu dünyayı ölümsüz sanma
-
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur
-
teşekkürler aşkım güzel sözler için
teşekkürler canım beyaz güller için
en mutlu yıllarım senle paylaştığım
teşekkürler bir tanem beni sevdiğin için
***
teşekkürler aşkım sohbetlerin için
teşekkürler canım sürprizlerin için
iyi günümde kötü günümde
hep yanımdasın hep kalbimde
***
yine dünyaya gelsem yine seni severim
bir ömrüm daha olsa böler sana veririm
bal olur şeker olur dudağında eririm
ecel çağırsa inan senden izin isterim
***
bunca yıl dile kolay bir yastıkta geçti
nazar değmesin bize yetmişinde de böyle
sen hayat arkadaşım, can dostum sırdaşım
teşekkürler aşkım çok teşekkürler
-
her cümlen kalbi deler
bir kurşun son kelimeler
bu aşkta yoksa bir umut
hadi vur beni git ve unut
***
arkanı dönüp de gitmeler gitmek mi
öyle çok kolaysa yüreğimden git
ekmeğim suyum sen, baharım yazım sen
koca bir cehennem bu dünya sen yokken
***
gözleri veda yar, el gibi bakan yar
anladım geldik yolun sonuna
kuru bir canım var
onu da sen al yar
gözümü kırpmam
senin uğruna
-
Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm
Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm
Dilimde yine o, o hicaz şarkı
Gönlüme akıyor dertlerin arkı
Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm
Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm
Dilimde yine o, o hicaz şarkı
Gönlüme akıyor dertlerin arkı
Bu gece İzmir'in sokaklarında
Bir ben bir de yalnız kediler ayakta
Kapına bıraktığım kalbimi yak da
Savur dumanını Karşıyaka'ya
Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim
Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim
Söyleyin matemimi kimse tutmasın
Bu acıya ben bir başıma yeterim
Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor
Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor
Unutmak kolay mı, unutulmuyor
Olmuyor of teselli olmuyor
Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor
Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor
Unutmak kolay mı, unutulmuyor
Olmuyor of teselli olmuyor
Bu gece İzmir'in sokaklarında
Bir ben bir de yalnız kediler ayakta
Kapına bıraktığım kalbimi yak da
Savur dumanını Karşıyaka'ya
Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim
Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim
Söyleyin matemimi kimse tutmasın
Bu acıya ben bir başıma yeterim
Bu gece İzmir'in sokaklarında
-
Hangi dala el attık da kurumadı ki
hangi yare sevsin diye kul olmadık ki
aylar yıllar geldi geçti fark edemedik
gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
felek bizde biz felekte kusur ararken
talih yine sırt çevirdi durup dururken
bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
her sevgiden bir nasihat, bir fikir aldık
bazen öyle gün gördük ki şaşırdık kaldık
hakikatler yordu bizi hayale daldık
hayalde de mutluluğu bulamadık ki
hayalde de bir sevgili saramadık ki
-
Böyle bir geceden sonra nasıl da
Her şeyi unutup gidersin, söyle
Bu şarkı bitmeden dudaklarımda
Bir anda sen nasıl gidersin, söyle
Saçların saçıma karışıyorken
İçimde arzular tutuşuyorken
Sana, her şeyine alışıyorken
Bir anda sen nasıl gidersin, söyle
Saçların saçıma karışıyorken
İçimde arzular tutuşuyorken
Sana, her şeyine alışıyorken
Bir anda sen nasıl gidersin söyle
Böyle bir hasreti nasıl olur da
Sen benden daha az çekersin, söyle
Benliğimden kopardığın ne varsa
Unutup geçmişe gömersin, söyle
Kimi Mecnun olur, çöllere düşer
Kimi Ferhat olur dağları deler
Kimi aşkı bilmez senden de beter
Sevince sen nasıl seversin, söyle
Kimi Mecnun olur, çöllere düşer
Kimi Ferhat olur, dağları deler
Kimi aşkı bilmez senden de beter
Sevince sen nasıl seversin, söyle
Saçların saçıma karışıyorken
İçimde arzular tutuşuyorken
Sana, her şeyine alışıyorken
Bir anda sen nasıl gidersin, söyle
Saçların saçıma karışıyorken
İçimde arzular tutuşuyorken
Sana, her şeyine alışıyorken
Bir anda sen nasıl gidersin, söyle
Bir anda sen nasıl bitersin, söyle
Bir anda sen nasıl gidersin, söyle