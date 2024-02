Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Bu gece İzmir'in sokaklarında

Böyle bir geceden sonra nasıl da Her şeyi unutup gidersin, söyle Bu şarkı bitmeden dudaklarımda Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin söyle Böyle bir hasreti nasıl olur da Sen benden daha az çekersin, söyle Benliğimden kopardığın ne varsa Unutup geçmişe gömersin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur, dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Bir anda sen nasıl bitersin, söyle Bir anda sen nasıl gidersin, söyle