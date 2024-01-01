Gözümüz Aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın, gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar (Gözünüz aydın) Kuyumuzu kazanlar (Gözünüz aydın) Onda gözü olanlar Gözünüz aydın Ayrıldık, ayrıldık Bu temiz aşk bitti artık Bunca göze, bunca söze Daha fazla dayanamadık Gözünüz aydın bizi çekemeyenler Gözünüz aydın münasip görmeyenler Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar (Gözünüz aydın) Gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Ayırdınız en sonunda Söyleyin ne geçti elinize Tanrı sever sevenleri Söyleyin nasıl kıydınız bize Gözünüz aydın bizi çekemeyenler Gözünüz aydın münasip görmeyenler Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar Gözünüz aydın gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar Gözünüz aydın onda gözü olanlar Gözünüz aydın Bizi çekemeyenler (Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler (Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar (Gözünüz aydın) Gözünüz aydın Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar

Yere Bakan Yürek Yakan Bilmem yüzümden belli mi Gülerken işveli işveli İçimde ah neler gizli Saklayamam ki sevgimi *** Aklım fikrim hep seninle Gözüm dolu tatlı düşle Bir öpücük versen yeter Derdim yok altın gümüşle. *** Yere bakan yürek yakan Biliyorum aşkın yalan. *** Şu garipten ne istersin Merhametim yok mu dersin Yarın gönlün geçse bile Bugün sen bana yetersin.

Söyletme Beni Hiçbir şeyden korkmadan Hiçbir derdim olmadan Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Dostlarımla birlikte Mutlu güzel günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak istedim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Nefret nedir bilmeden Bir kez kavga etmeden Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Sevdiğimle birlikte Özlediğim günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day Da da di da day Da da di da day

Sen Bensiz Ben Sensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz *** Akşam olmuş, ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz Akşam olmuş, ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz *** Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı *** Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde

Benim Balonlarım Vardı Benim balonlarım vardı Onları kimler aldı Mutlu bayramlar vardı Kimbilir nerde kaldı Dostumdu benim balonlar Çocuklar beni anlar O çocuklar ve o balonlar O çocuk yüzlü bayramlar şimdi nerdeler Hani nerde o ışıklar çocuksu sevgiler Gitti mi yoksa yine gelir mi o günler Nerde kaldı masallar sevgiler günler Söylenen bütün masallara inanırdık Onlar mı bizi kandırdı biz mi aldandık Bayramları bekler bayramları yaşardık Bayramlar mı eskidi bizler mi yaşlandık Benim balonlarım vardı Onları kimler aldı Mutlu bayramlar vardı Kimbilir nerde kaldı Dostumdu benim balonlar Çocuklar beni anlar O çocuklar ve o balonlar O çocuk yüzlü bayramlar şimdi nerdeler Hani nerde o ışıklar çocuksu sevgiler Gitti mi yoksa yine gelir mi o günler Nerde kaldı masallar sevgiler günler Söylenen bütün masallara inanırdık Onlar mı bizi kandırdı biz mi aldandık Bayramları bekler bayramları yaşardık Bayramlar mı eskidi bizler mi yaşlandık

Hal Hal Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Akşam olup gün batınca Dağlara hüzün çökünce Lale sümbül boynun eğip Kurt kuzuya kem bakınca Köye döner nazo gelin Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş halhal (ayağında gümüş hal hal) İnce nakış gümüş halhal (ince nakış gümüş hal hal) Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Hal hal Yedi köyün yiğitleri Ağaları ve beyleri Boşyere durmuş beklerler Yaralıdır yürekleri Gitti gelmez nazo gelin Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş hal hal (ayağında gümüş hal hal) İnce nakış gümüş hal hal (ince nakış gümüş hal hal) Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş hal hal Yavru ceylan gibi kaçar Seke seke çaydan geçer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş hal hal Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan değer Nazo gelin ayağına takar Hal hal Ayağında gümüş hal hal Yavru ceylan gibi kaçar