Her Sözün Aklımda Şarkı Sözleri
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Nil Burak
Her Sözün Aklımda
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yanlışa yer yok, doğrusu kalsın
meraklısı varsa buyursun alsın
gidenler gitsin kalanlar kalsın
kahrını çekemem yoruldu gönlüm
***
aklımdan geçmedi başka sevgili
düz yolda yolumu şaşırdım gitti
yalanların artık boyunu geçti
sonunda sabrımı taşırdın bitti
***
her sözün aklımda unuttum sanma
göz yaşımı güneşte kuruttum sanma
senin cezan aslında öbür dünyada
sakın bu dünyayı ölümsüz sanma