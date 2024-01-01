Sevgilerimle Şarkı Sözleri
Nil Burak Sevgilerimle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Sevgilerimle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgilerimle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm
Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm
Dilimde yine o, o hicaz şarkı
Gönlüme akıyor dertlerin arkı
Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm
Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm
Dilimde yine o, o hicaz şarkı
Gönlüme akıyor dertlerin arkı
Bu gece İzmir'in sokaklarında
Bir ben bir de yalnız kediler ayakta
Kapına bıraktığım kalbimi yak da
Savur dumanını Karşıyaka'ya
Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim
Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim
Söyleyin matemimi kimse tutmasın
Bu acıya ben bir başıma yeterim
Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor
Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor
Unutmak kolay mı, unutulmuyor
Olmuyor of teselli olmuyor
Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor
Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor
Unutmak kolay mı, unutulmuyor
Olmuyor of teselli olmuyor
Bu gece İzmir'in sokaklarında
Bir ben bir de yalnız kediler ayakta
Kapına bıraktığım kalbimi yak da
Savur dumanını Karşıyaka'ya
Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim
Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim
Söyleyin matemimi kimse tutmasın
Bu acıya ben bir başıma yeterim
Bu gece İzmir'in sokaklarında
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Kalınca sebepsiz bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
Günahlarım dizilip bir bir karşıma
Sanki birer birer intikam alıyor
***
Yüreğimden zincire vurulmuşum
Anılar her halkayı birbirine bağlıyor
Ben duygularımın esiri olmuşum
Hatalar yalan duygularla başlıyor
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
İstemem senin ne sevgini ne kendini
İstemem ben bu hayatın sözüm ona pembe rengini
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