Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Bu gece İzmir'in sokaklarında