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Sevgilerimle Şarkı Sözleri

Nil Burak Sevgilerimle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Sevgilerimle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgilerimle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak

Nil Burak

Sevgilerimle

  • İzmir

  • Hata

  • Dört Günlük Birşey

  • Küçük Yaz Çiçeği

  • Uzaklarda Bir Çizgide

  • Sürüklüyorum Çaresizliğimi

  • Bir Acı Kahvenin

  • Hani

  • Dilimin Ucunda Kelimeler

  • Sensizim

  • Çocuk

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