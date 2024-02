Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Meğerse ben ne yalnızmışım Yalnızlığa bin şarkı yazmışım Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım Meğerse ben ne yalnızmışım Yalnızlığa bin şarkı yazmışım Demek ki her aşkta, her sevgilide Senden habersiz seni aramışım Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Tatlı tatlı bakışın var ya Beni benden alışın var ya Korkutmaz artık beni hiçbir şey İçimde aşkın olduktan sonra Tatlı tatlı bakışın var ya Beni benden alışın var ya Korkutmaz artık beni hiçbir şey İçimde aşkın olduktan sonra Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana Sarsam doymam seni canıma Sen bir yana, bu dünya bir yana Tanrı mı gönderdi seni bana? Sen bir yana, bu dünya bir yana