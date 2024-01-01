Numara Şarkı Sözleri
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Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Meğerse ben ne yalnızmışım
Yalnızlığa bin şarkı yazmışım
Demek ki her aşkta, her sevgilide
Senden habersiz seni aramışım
Meğerse ben ne yalnızmışım
Yalnızlığa bin şarkı yazmışım
Demek ki her aşkta, her sevgilide
Senden habersiz seni aramışım
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Tatlı tatlı bakışın var ya
Beni benden alışın var ya
Korkutmaz artık beni hiçbir şey
İçimde aşkın olduktan sonra
Tatlı tatlı bakışın var ya
Beni benden alışın var ya
Korkutmaz artık beni hiçbir şey
İçimde aşkın olduktan sonra
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana