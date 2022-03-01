Olmaz Olmaz Deme içimden geçeni sana anlatabilsem kalbimin sesini bir dinletebilsem dizine yaslansam bir çocuk gibi sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim

Bir Garip Olur İçim Bir garip olur içim Kararınca ufuklar Bir bir aklımdan geçer Kahveden ayrılıklar *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Kalınca bir başıma Hüzün dolar içime Avuturum kendimi Yine kendi kendime *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir

Birisine Birisine Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene Benimle ağlayan Benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Yüzüme gülene ardından söz edene Seni zor gününde bırakıp da gidene İyi gün dostları siz şöyle durun Gerçek dostlar beni yerden yere vurun *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene *** Benimle ağlayan benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine

Boş Vere Vere Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Neredeydik nerelere geldik Neredeydik nerelere geldik

Dünyamı Yıktı Geçti Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde Bana neşe içinde *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Söyle sen miydin seven bana belli etmeden Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden sevdiğimi bilmeden *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti

Tatlı Tatlı Sevmiştim seni 13 yaşımda Titrerdim bana Dokunduğunda *** Öyle güzeldi ki O ilk hislerim Andıkça yine Dalar gözlerim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını görmezdim *** Sıcak duygular Tatlı hayaller Mutlu yeminlerle Birleşen eller *** Ne kadar yazık Meğer bir anmış O güzel sözlerin Hepsi yalanmış *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim

Yalnızım Ben Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** İnan sevgili, küskün değilim Yalnız hayatta tek isteğim Gönülden bana uzanacak Dost elinin delisiyim *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın