Sana Alışıyorken Böyle bir geceden sonra nasıl da Her şeyi unutup gidersin, söyle Bu şarkı bitmeden dudaklarımda Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin söyle Böyle bir hasreti nasıl olur da Sen benden daha az çekersin, söyle Benliğimden kopardığın ne varsa Unutup geçmişe gömersin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur, dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Bir anda sen nasıl bitersin, söyle Bir anda sen nasıl gidersin, söyle

Bir Numara (Remix) bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Bir Numara bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Her Sözün Aklımda yanlışa yer yok, doğrusu kalsın meraklısı varsa buyursun alsın gidenler gitsin kalanlar kalsın kahrını çekemem yoruldu gönlüm *** aklımdan geçmedi başka sevgili düz yolda yolumu şaşırdım gitti yalanların artık boyunu geçti sonunda sabrımı taşırdın bitti *** her sözün aklımda unuttum sanma göz yaşımı güneşte kuruttum sanma senin cezan aslında öbür dünyada sakın bu dünyayı ölümsüz sanma

Sende Başını Alıp Gitme Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur

Teşekkürler teşekkürler aşkım güzel sözler için teşekkürler canım beyaz güller için en mutlu yıllarım senle paylaştığım teşekkürler bir tanem beni sevdiğin için *** teşekkürler aşkım sohbetlerin için teşekkürler canım sürprizlerin için iyi günümde kötü günümde hep yanımdasın hep kalbimde *** yine dünyaya gelsem yine seni severim bir ömrüm daha olsa böler sana veririm bal olur şeker olur dudağında eririm ecel çağırsa inan senden izin isterim *** bunca yıl dile kolay bir yastıkta geçti nazar değmesin bize yetmişinde de böyle sen hayat arkadaşım, can dostum sırdaşım teşekkürler aşkım çok teşekkürler

Yolun Sonu her cümlen kalbi deler bir kurşun son kelimeler bu aşkta yoksa bir umut hadi vur beni git ve unut *** arkanı dönüp de gitmeler gitmek mi öyle çok kolaysa yüreğimden git ekmeğim suyum sen, baharım yazım sen koca bir cehennem bu dünya sen yokken *** gözleri veda yar, el gibi bakan yar anladım geldik yolun sonuna kuru bir canım var onu da sen al yar gözümü kırpmam senin uğruna

İzmir Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece yıldızları bir bir söndürdüm Sen uyurken aşkımı geceye gömdüm Dilimde yine o, o hicaz şarkı Gönlüme akıyor dertlerin arkı Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Herkesin hikayesi mutlu bitmiyor Anladım hiçbir şeye ömür yetmiyor Unutmak kolay mı, unutulmuyor Olmuyor of teselli olmuyor Bu gece İzmir'in sokaklarında Bir ben bir de yalnız kediler ayakta Kapına bıraktığım kalbimi yak da Savur dumanını Karşıyaka'ya Bu gece İzmir'in mutsuzluğu benim Ya çıkmam sabaha ya çeker giderim Söyleyin matemimi kimse tutmasın Bu acıya ben bir başıma yeterim Bu gece İzmir'in sokaklarında

Bulamadım ki Hangi dala el attık da kurumadı ki hangi yare sevsin diye kul olmadık ki aylar yıllar geldi geçti fark edemedik gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** felek bizde biz felekte kusur ararken talih yine sırt çevirdi durup dururken bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** her sevgiden bir nasihat, bir fikir aldık bazen öyle gün gördük ki şaşırdık kaldık hakikatler yordu bizi hayale daldık hayalde de mutluluğu bulamadık ki hayalde de bir sevgili saramadık ki