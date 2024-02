Böyle bir geceden sonra nasıl da Her şeyi unutup gidersin, söyle Bu şarkı bitmeden dudaklarımda Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin söyle Böyle bir hasreti nasıl olur da Sen benden daha az çekersin, söyle Benliğimden kopardığın ne varsa Unutup geçmişe gömersin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Kimi Mecnun olur, çöllere düşer Kimi Ferhat olur, dağları deler Kimi aşkı bilmez senden de beter Sevince sen nasıl seversin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Saçların saçıma karışıyorken İçimde arzular tutuşuyorken Sana, her şeyine alışıyorken Bir anda sen nasıl gidersin, söyle Bir anda sen nasıl bitersin, söyle Bir anda sen nasıl gidersin, söyle