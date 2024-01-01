Sen De Başini Alıp Gitme Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur

Mahmure Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure. Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure, Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.

Abone Sana kaptırmam ben onu İki yıl kaç bölüm oldu Daha çok sürer bu dizi Hiç kaçırmam saatini *** Onu ilk gördüğüm zaman Pat bayıldım aman aman Annem bu iş olur dedi Ruhumuz uydu tastamam *** Kızların hepsi peşinde Gözü yok ki hiç birinde Hem ona ben aboneyim Bütün biletler cebimde *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Efervesan vitaminler Gece sütü çiğ yumurta Sinirlenince her şeyi Deviriyor bir yumrukta *** Joging onda kayak onda Su altı üstü sporu Şaştım üç lisan biliyor Okumuş çocuk boru mu *** Boyu bir seksen beş değil Kilo kırk sekiz buçukta Bütün imkanları tamam Hanlar hamamlar babadan *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Daha bir güzelleştim Bu aşk yaradı bana Herkes dalga geçse de Darısı başınıza *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı Aboneyim abone

Ah Canım Vah Canım Böylesine suskun böylesine puskun Olurmu bu devirde diye kendine Birgün olsun hiç sordunmu Öylesine mahsun öylesine masum Niye böyle doğmuşum diye gelecekten hiç korkulurmu? Pozitif düşüncede kazanır... Pozitif düşüncede kazanır Pozitif düşüncede kazanır İşlemeyen paslanır Ah canım vah canım Üzme tatlı canını Geçer bu yara ancak Düşünürsek canım Biliyoruz maddiyat görüyoruz başını almış İnsan denen insanoğlu uykuya dalarsa başını yakarmış Dönüyoruz hep beraber dönüyoruz aynı yöne Doğası bu kanunu şu diye duraklamak sence mecbur mu?