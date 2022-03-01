Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim *** Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur *** Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar *** Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur