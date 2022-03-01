Sen de Alıp Başını Gitme Şarkı Sözleri
Nil Burak Sen de Alıp Başını Gitme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Sen de Alıp Başını Gitme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen de Alıp Başını Gitme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak
Sen de Alıp Başını Gitme
Tüm Şarkıları
-
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
***
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur
***
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
***
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur