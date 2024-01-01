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7/24 Dinle Mora

Mora Şarkı Sözleri

Nil Burak Mora şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Burak Mora şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mora sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Burak

Nil Burak

Mora

  • Sende Başını Alıp Gitme

  • Kol Bastı Havası (Faroz Kesmesi)

  • Gardaş

  • Ayşem Destanı II

  • Dertliyim Kederliyim

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