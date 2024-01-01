Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğim de Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar Sen de başını alıp gitme ne olur Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur