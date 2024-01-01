-
Ne yazık, bu akşam bu masayı
Terk edip gidiyorum
Artık senin yanında yerim yok
Çok iyi biliyorum
Ellerimiz sanki bir yabancı
Gözlerimiz dalgın bakar
Anladım ki artık gönlümüzde
Bambaşka sevgililer var
Ey benim gülmek bilmez kaderim
Ey benim bitmek bilmez kederim
Ben size esir değilim
Ey benim gülmek bilmez kaderim
Ey benim bitmek bilmez kederim
Ben size esir değilim
Bu sitemi çok görmeyin bana
Size güvenim kalmadı
Ne dilediysem gönülden size
Birisi bile olmadı
Bir aşkın burukluğu bitmeden
Bir yenisi başlıyor
Allahım, sevilmeden bu gönül
Niye boş yere yaşıyor?
Ey benim gülmek bilmez kaderim
Ey benim bitmek bilmez kederim
Ben size esir değilim
Ey benim gülmek bilmez kaderim
Ey benim bitmek bilmez kederim
Ben size esir değilim
Bu sitemi çok görmeyin bana
Size güvenim kalmadı
Ne dilediysem gönülden size
Birisi bile olmadı
-
Bir garip olur içim
Kararınca ufuklar
Bir bir aklımdan geçer
Kahveden ayrılıklar
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Kalınca bir başıma
Hüzün dolar içime
Avuturum kendimi
Yine kendi kendime
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Acılarla dertlerle
Ben gönlümü eylerim
Bazan umutla dolar
Coşar şarkı söylerim
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
***
Andıkça gözlerimden
Gizli gizli yaş gelir
Beklediğim sevgili
Bakarsın çıkar gelir
-
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Gerçekten sevene
Değer bilene
Almadan verene bana dostum diyene
Benimle ağlayan
Benimle gülene
Dertlerime ortak olmasını bilene
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Yüzüme gülene ardından söz edene
Seni zor gününde bırakıp da gidene
İyi gün dostları siz şöyle durun
Gerçek dostlar beni yerden yere vurun
***
Selam vermem gönül vermem
Hiç güvenmem öylesine
Rastlamak çok kolay şey böylesine
***
Gerçekten sevene
Değer bilene
Almadan verene bana dostum diyene
***
Benimle ağlayan benimle gülene
Dertlerime ortak olmasını bilene
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine aşık oldum birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
***
Birisine birisine gönül verdim birisine
Rastlamak çok zor şeydir böylesine
-
Bugünkü aklım olsaydı
Harcar mıydım günlerimi
Her kadehte her yalanda
Saklar mıydım dertlerimi
***
Bugünkü aklım olsaydı
Harcar mıydım günlerimi
Her kadehte her yalanda
Saklar mıydım dertlerimi
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
***
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
***
Biz mi olduk terkedilen
Felek alacağın olsun
Bize böyle dert çektiren
Sevgiliye selam olsun
***
Biz mi olduk terkedilen
Felek alacağın olsun
Bize böyle dert çektiren
Sevgiliye selam olsun
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Saçlara dolunca aklar
Birden bir pişmanlık başlar
Sanki felek tokadını
Bizim gibilere saklar
***
Boş vere boş vere ne hale geldik
Her yüze güleni biz dost bildik
***
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
Geçti yıllar bir su gibi
Neredeydik nerelere geldik
***
Neredeydik nerelere geldik
Neredeydik nerelere geldik
-
Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden
Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden
***
Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden
Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden
***
Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden
Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde
Bana neşe içinde
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından
Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an
***
Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından
Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an
***
Söyle sen miydin seven bana belli etmeden
Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden
sevdiğimi bilmeden
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
***
Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki
O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti
-
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Meğerse ben ne yalnızmışım
Yalnızlığa bin şarkı yazmışım
Demek ki her aşkta, her sevgilide
Senden habersiz seni aramışım
Meğerse ben ne yalnızmışım
Yalnızlığa bin şarkı yazmışım
Demek ki her aşkta, her sevgilide
Senden habersiz seni aramışım
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Tatlı tatlı bakışın var ya
Beni benden alışın var ya
Korkutmaz artık beni hiçbir şey
İçimde aşkın olduktan sonra
Tatlı tatlı bakışın var ya
Beni benden alışın var ya
Korkutmaz artık beni hiçbir şey
İçimde aşkın olduktan sonra
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Sarsam doymam seni canıma
Sen bir yana, bu dünya bir yana
Tanrı mı gönderdi seni bana?
Sen bir yana, bu dünya bir yana
-
içimden geçeni sana anlatabilsem
kalbimin sesini bir dinletebilsem
dizine yaslansam bir çocuk gibi
sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi
***
olmaz olmaz deme hiç
olmaz olmaz sevgilim
zaman neler gösterir
belli olmaz sevgilim
***
bir soru sorulsa cevabım sensin
günahım olsa da sevabım sensin
***
bir soru sorulsa cevabım sensin
günahım olsa da sevabım sensin
***
olmaz olmaz deme hiç
olmaz olmaz sevgilim
zaman neler gösterir
belli olmaz sevgilim
-
Sevmiştim seni
13 yaşımda
Titrerdim bana
Dokunduğunda
***
Öyle güzeldi ki
O ilk hislerim
Andıkça yine
Dalar gözlerim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını görmezdim
***
Sıcak duygular
Tatlı hayaller
Mutlu yeminlerle
Birleşen eller
***
Ne kadar yazık
Meğer bir anmış
O güzel sözlerin
Hepsi yalanmış
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
***
Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme
Senden başkasını görmezdim
Büyülenmiş gibiydim ben
Kanardım her sözüne
Senden başkasını sevmezdim
-
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
***
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
***
Artık dönsen de dönmesen de
Ne çıkar beni sevmesen de
Bir kadehim var bak elimde
Hasreti içiyorum
***
İnan sevgili, küskün değilim
Yalnız hayatta tek isteğim
Gönülden bana uzanacak
Dost elinin delisiyim
***
Artık dönsen de dönmesen de
Ne çıkar beni sevmesen de
Bir kadehim var bak elimde
Hasreti içiyorum
***
Yalnızım ben, çok yalnızım
Buymuş benim alın yazım
İster uzak ister yakın
Anılar beni rahat bırakın
-
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan Güneş'i doğmayan
Bir yolun yolcusunun dokunma
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan yakılan Yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
***
Ağla Ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir söz söyleme
-
Sus, sus dedim
Bir tek söz söyleme
Git, git dedim
Ne yüzle geldin bana
Dün daha dün
Onunla evlendin
Hayır hayır
Dokunma bana
Dur, dur dedim
Yaklaşma yanıma
Yok, hakkın yok
Elimi tutmaya
Sen, artık sen
Hiç birşeyim değilsin
Hayır hayır
Dokunma bana
Yıllarca uyuttun beni
Ufacık bir bebek gibi
Herşeyimi herşeyimi
Elimden aldın
Bari bırak bana kalsın rüyalarım
Git, git artık
Bu muydu istediğn
Dön, dön ona
Onun yanı senin yerin
Ben mi sana ne
Hiç birşey bilmiyorum
Hayır hayır
İstemiyorum
Yıllarca uyuttun beni
Ufacık bir bebek gibi
Her şeyimi her şeyimi
Elimden aldın
Bari bırak bana kalsın rüyalarım
Git, git artık
Bu muydu istediğin
Dön, dön ona
Onun yanı senin yerin
Ben mi sana ne
Hiç birşey bilmiyorum
Dur bir dakika seni hala seviyorum
-
Ben anlamam, ben anlamam
Fena olur sonra, bak ben karışmam
Söylemedi deme, istersen dinleme
Gidersen bir daha geri gelme
**
Oyuncak oldu aşkım elinde
Sevdiklerin, gezdiklerin elalemin dilinde
**
Ben anlamam, ben anlamam
Fena olur sonra, bak ben karışmam
Geldi artık aklım başıma
Bakmam sevgilim gözyaşına
**
Kıskandırmak mı söyle maksadın?
Dün akşam seni görmüşler
Niye benden sakladın?
-
Bir eski şarkıda anmak o günleri
Boş yere yaşamak yeniden dünleri
Ah dostum, ne kâr var sana söyle şimdi
Boş yere kahretme kendini
Unutmaya çalış artık derdini, derdini
Sanki o seni andı mı şimdi?
Sen gibi boş yere yandı mı şimdi?
Yeter artık bu hikayeye bir son ver
Dolsun kadehler dolsun
İçersen unutursun
Kim gülmüş ki sen gülesin?
Her seven senin gibi bunu bilesin
Ah dostum, dolsun kadehler dolsun
İçersen unutursun
Kim gülmüş ki sen gülesin?
Her seven senin gibi bunu böyle bilesin
En ümitsiz, çaresiz olduğun anda
Bir bakarsın seni seven biri karşında, karşında
Ne kâr var sana söyle şimdi
Boş yere kahretme kendini
Unutmaya çalış artık derdini, derdini
Sanki o seni andı mı şimdi?
Sen gibi boş yere yandı mı şimdi?
Yeter artık bu hikayeye bir son ver
Dolsun kadehler dolsun
İçersen unutursun
Kim gülmüş ki sen gülesin?
Her seven senin gibi bunu böyle bilesin
Ah dostum, dolsun kadehler dolsun
İçersen unutursun
Kim gülmüş ki sen gülesin?
Her seven senin gibi bunu böyle bilesin
Ah dostum, dolsun kadehler dolsun
İçersen unutursun
Kim gülmüş ki sen gülesin?
Her seven senin gibi bunu bilesin
-
Anlatma bana kendini, seni iyi tanırım
Anlatma bana kendini, aldanırsın sanırım
Saklanacak bir şey yok, her şeyi biliyorum
Taş bastım ben bağrıma, seni çok seviyorum
Saklama benden, her şeyi biliyorum
Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum
Ah kalbim, kalbim bileydi sever miydi seni?
Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri
Bile bile göz yumma, seni onunla paylaşmam
Kolay değil sevgilim, bu acıyla yaşamak
Bile bile göz yumma, seni onunla paylaşmam
Kolay değil sevgilim, bu acıyla yaşamak
Saklama benden, her şeyi biliyorum
Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum
Ah kalbim, kalbim bileydi, sever miydi seni?
Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri
Saklama benden, her şeyi biliyorum
Taş bastım bağrıma, seni çok seviyorum
Ah kalbim, kalbim bileydi, sever miydi seni?
Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri
Yolun sonuna geldim ben, dönemem ki geri
-
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın, gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
(Gözünüz aydın) Kuyumuzu kazanlar
(Gözünüz aydın) Onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Ayrıldık, ayrıldık
Bu temiz aşk bitti artık
Bunca göze, bunca söze
Daha fazla dayanamadık
Gözünüz aydın bizi çekemeyenler
Gözünüz aydın münasip görmeyenler
Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
(Gözünüz aydın) Gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Ayırdınız en sonunda
Söyleyin ne geçti elinize
Tanrı sever sevenleri
Söyleyin nasıl kıydınız bize
Gözünüz aydın bizi çekemeyenler
Gözünüz aydın münasip görmeyenler
Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
(Gözünüz aydın) Gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
-
Yaşamaktan bir an umut kesmişken
En çok sevdiğimden terkedilmişken
Yeniden sevmeye tövbe etmişken
Sen çıktın karşıma, dünyam değişti
***
Bağışladın bağışladın
Bana dünyaları sen bağışladın
Bağışladın bağışladın
Güzel olan her şeyi sen bağışladın
***
Kilitlemiştim gönlümü sevgilere
Atmıştım anahtarını denizlere
Bir yol mu buldun gözlerimden kalbime
Sen çıktın karşıma, dünyam (her şey) değişti
***
Bağışladın bağışladın
Bana dünyaları sen bağışladın
Bağışladın bağışladın
Güzel olan her şeyi sen bağışladın
-
Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum
Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum
İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak
Aşkımın son durağı sevgin olacak
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor
Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum
Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum
İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak
Aşkımın son durağı sevgin olacak
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse binler duysun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse binler dolsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen
-
-
Bilmem kulağında mı o aşk dolu sözlerim
Aylar oldu gideli hâlâ dolu gözlerim
Bilmem kulağında mı o aşk dolu sözlerim
Aylar oldu gideli hâlâ dolu gözlerim
Yalnızlıktan mı bilmem
Hasretinden mi yoksa
Gözüm bir şey görmüyor
Bilsen nasıl özledim
Yalnızlıktan mı bilmem
Hasretinden mi yoksa
Gözüm bir şey görmüyor
Bilsen nasıl özledim
Özledim, özledim
Seninle doğan günü, yarınları özledim
Özledim, özledim
O tatlı gülüşünü, her halini özledim
Unutmaya çalıştıkça daha çok anıyorum
Bir ses duysam aniden sen geldin sanıyorum
Unutmaya çalıştıkça daha çok anıyorum
Bir ses duysam aniden sen geldin sanıyorum
Başka sevglilerle avunmayı denedim
Kimseden iz kalmadı yalnız seni özledim
Başka sevglilerle avunmayı denedim
Kimseden iz kalmadı yalnız seni özledim
Özledim, özledim
Seninle doğan günü, yarınları özledim
Özledim, özledim
O tatlı gülüşünü, her halini özledim
Özledim, özledim
Seninle doğan günü, yarınları özledim
Özledim, özledim
O tatlı gülüşünü, her halini özledim
-
Benim adım şarkıcı
Renkli ışıklarla yazılır adım
Kimine göre büyük sanatçı
Kimine göre ahlaksız kadın
Benim adım şarkıcı
Gaz'telerde boy boy basılır resmim
Bazen severek, bazen överek
Bazen söverek anılır ismim
Şarkılarda
Yaşarım aşkların en güzelini
Çekerim dertlerin en acısını
Tadarım ayrılığın en çaresizini
Kimse bilmez
Kimse bilmez ki ne o aşk benim aşkım
Ne acım benim ne de ayrılığım
Ben hiç var olmamış bir aşkı yaşarım
İner perde, iner
Kesilir alkışlar, ışıklar söner
Sahne arkasında, güller arasında
Büyük sanatçıyı hayranlar bekler
Şarkılarda
Yaşarım aşkların en güzelini
Çekerim dertlerin en acısını
Tadarım ayrılığın en çaresizini
Kimse bilmez
Kimse bilmez ki ne o aşk benim aşkım
Ne acım benim ne de ayrılığım
Ben hiç var olmamış bir aşkı yaşarım
Biter bir gün, o da biter
Ne alkışlar kalır ne güzel çiçekler
Solmuş bir albümün tozlu yapraklarında
Eski sanatçıyı yalnızlık bekler