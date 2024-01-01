Varsa Yoksa Sen Şarkı Sözleri
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Nil Burak
Varsa Yoksa Sen
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Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum
Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum
İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak
Aşkımın son durağı sevgin olacak
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor
Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum
Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum
İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak
Aşkımın son durağı sevgin olacak
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse binler duysun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse binler dolsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen
Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor
Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen
Benim için bundan sonra varsa yoksa sen
Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen
İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun
Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen