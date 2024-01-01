Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak Aşkımın son durağı sevgin olacak Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor Gökyüzüne yıldızlardan bir salıncak kurdum Bir o yana, bir bu yana sanki uçuyordum İçimde bir heyecan, sanki kalbim duracak Aşkımın son durağı sevgin olacak Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse binler duysun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse binler dolsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen Neye bakarsam gözlerim yalnız seni görüyor Mutluluktan başım dönüyor, başım dönüyor Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen Benim için bundan sonra varsa yoksa sen Gecemde, gündüzümde varsa yoksa sen İsterse bin derd olsun, isterse dünya dursun Düşünmem hiçbir şey, varsa sen yoksa sen, sen