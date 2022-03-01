Yolun Sonu her cümlen kalbi deler bir kurşun son kelimeler bu aşkta yoksa bir umut hadi vur beni git ve unut *** arkanı dönüp de gitmeler gitmek mi öyle çok kolaysa yüreğimden git ekmeğim suyum sen, baharım yazım sen koca bir cehennem bu dünya sen yokken *** gözleri veda yar, el gibi bakan yar anladım geldik yolun sonuna kuru bir canım var onu da sen al yar gözümü kırpmam senin uğruna

Bir Numara (Remix) bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Bir Numara bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Her Sözün Aklımda yanlışa yer yok, doğrusu kalsın meraklısı varsa buyursun alsın gidenler gitsin kalanlar kalsın kahrını çekemem yoruldu gönlüm *** aklımdan geçmedi başka sevgili düz yolda yolumu şaşırdım gitti yalanların artık boyunu geçti sonunda sabrımı taşırdın bitti *** her sözün aklımda unuttum sanma göz yaşımı güneşte kuruttum sanma senin cezan aslında öbür dünyada sakın bu dünyayı ölümsüz sanma