Nil İpek

Asıl adı Nil İpek Hülagü olan Nil İpek, 30 Mayıs 1988’de İzmir’de doğdu. İzmir'de geçirdiği çocukluğu ve temel eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a taşındı. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji okudu. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sinema ve Medya Araştırmaları Doktora Programı’na devam etti. Bu dönemlerde çeşitli gruplarda çaldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra 2015’te ilk albümü Sabah’ı yayımladı. Bir Aşk İki Hayat, Maral: En Güzel Hikayem ve 4N1K İlk Aşk gibi film ve dizilerin tema müziklerini de seslendirdi. 2017 yılında Döngü albümünü çıkardı. 2018’de ilk teklisi Gözleri Aşka Gülen’i yayımladı. Mektuplar albümünü 2020 yılında çıkardı.