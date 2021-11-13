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Nil İpek

Nil İpek

Asıl adı Nil İpek Hülagü olan Nil İpek, 30 Mayıs 1988’de İzmir’de doğdu. İzmir'de geçirdiği çocukluğu ve temel eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a taşındı. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji okudu. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sinema ve Medya Araştırmaları Doktora Programı’na devam etti. Bu dönemlerde çeşitli gruplarda çaldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra 2015’te ilk albümü Sabah’ı yayımladı. Bir Aşk İki Hayat, Maral: En Güzel Hikayem ve 4N1K İlk Aşk gibi film ve dizilerin tema müziklerini de seslendirdi. 2017 yılında Döngü albümünü çıkardı. 2018’de ilk teklisi Gözleri Aşka Gülen’i yayımladı. Mektuplar albümünü 2020 yılında çıkardı.

En Çok Dinlenen Nil İpek Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sağanak Yağmurlu Şarkı

Nil İpek 02:21
02

Son Mektup

Nil İpek 02:22
03

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
04

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
05

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20

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