Gömülür Şarkı Sözleri
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Sen bilmezsin benim gözlerim nasıl büyütür
Olmayan işaretleri nasıl net görür
Bir duvar üzerinden kaçak izlerken
Utanır, sıkılır, kapanır, gömülür
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Güldürür müyüm seni
Bıktırır mıyım bilmem
Baktırır mıyım yüzüme
Eğer güldürürsem?
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Gözün değse kanatlanır, kaçar bakışlar
Dağılır zihin, toz bulutu, üflesen uçar