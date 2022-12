Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel *** Sensiz elem bana yar Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi Aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel *** Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel *** Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, Ah ne güzel ne güzel