Gözleri Aşka Gülen Şarkı Sözleri
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Nil İpek
Gözleri Aşka Gülen
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Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın
Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın
Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın
Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
***
Sensiz elem bana yar
Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi
Aşkımı tazele gel
Aşkımı tazele gel
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
***
Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser
Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser
Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser
Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel
***
Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel
Ah ne güzel ne güzel seni sevmek,
Ah ne güzel ne güzel