Havada Bir Hinlik Var Şarkı Sözleri
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Nil İpek
Havada Bir Hinlik Var
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Bir şeyler yolunda değil besbelli
Bir gudubetlik var işte besbelli
Senden değil, benden değil
Kimden belli değil
***
Havada bir hinlik var
Bir yerde bir eksik var
Tarifi zor bir şey var
Havada bir hinlik var
***
Nedendir bilinmez bir sıkıntı var
Yağan yağmurdan, esen yelden mi
Şundan değil, bundan değil
Neden belli değil
***
Derin bir nefes alsam geçecek
Belki de sonsuza kadar sürecek
Nereden gelir, nasıl gider
Nedir, ne değildir