Bir şeyler yolunda değil besbelli Bir gudubetlik var işte besbelli Senden değil, benden değil Kimden belli değil *** Havada bir hinlik var Bir yerde bir eksik var Tarifi zor bir şey var Havada bir hinlik var *** Nedendir bilinmez bir sıkıntı var Yağan yağmurdan, esen yelden mi Şundan değil, bundan değil Neden belli değil *** Derin bir nefes alsam geçecek Belki de sonsuza kadar sürecek Nereden gelir, nasıl gider Nedir, ne değildir