Sağanak Yağmurlu Şarkı Şarkı Sözleri
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Nil İpek
Sağanak Yağmurlu Şarkı
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Gökyüzü dökülür sanki bahçeye.
Saklanmam, seyrederim uzaktan.
Yağmur damlaları değerken ayağıma,
Bundan büyük huzur yok.
***
Erken kalktım, neden bilmem,
Kahve yaptım kendime.
Ve fark ettim verandada otururken,
Bugün hiç işim yok!
***
Yağmurun hatırlattığı her gün,
Canlanıyor bahçede.
Yağmurda yürüdüğüm her yol
Uzuyor önümde.
***
Ve ben, günleri izlerken,
Yağmur damlaları ayağıma değerken,
Kahvem bitmek üzereyken,
Bundan büyük huzur yok...