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7/24 Dinle
Nil İpek
Senden Uzakta
Senden Uzakta
8 Parça | 27:10
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01
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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02
Sağanak Yağmurlu Şarkı
Nil İpek
02:21
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03
Son Mektup
Nil İpek
02:22
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04
Havada Bir Hinlik Var
Nil İpek
03:14
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05
Bir gün Beni Arzularsan Gel
Nil İpek
03:54
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06
Gözleri Aşka Gülen
Nil İpek
04:20
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07
Papatya
Nil İpek
02:57
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08
Gömülür
Nil İpek
05:00
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