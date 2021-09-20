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7/24 Dinle Nil İpek Senden Uzakta
Senden Uzakta

Senden Uzakta

8 Parça | 27:10

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
02

Sağanak Yağmurlu Şarkı

Nil İpek 02:21
03

Son Mektup

Nil İpek 02:22
04

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
05

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
06

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20
07

Papatya

Nil İpek 02:57
08

Gömülür

Nil İpek 05:00

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