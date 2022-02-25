Nil Karaibrahimgil

Dünyayı bir tur dönecek Bu birkaç dakika sürecek Onunla döneceğim ben *** Beni ben diye sevecek Yıldızlara götürecek Orda kalacağım ben *** Meteorları tutacak Uzaya savuracak Alkış tutacağım ben *** Yenilgi nedir bilmeyecek Bir dokunsa devirecek Ay bayılacağım ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen kork-korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben *** Geceleri kol gezecek Kötüleri bezdirecek Evde olacağım ben *** Çok seyahat edecek Geçmiş ve de gelecek Eşlik edeceğim ben *** Sesten hızlı gidecek Işıktan hızlı dönecek Şaşıp kalacağım ben *** Düşmanları gelecek Kötü kötü gülecek En son güleceğim ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen çok korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Hep onun olacağım ben *** Bazen yorgun düşecek Eve yaralı gelecek Merhem olacağım ben *** Artık bitti diyecek Gücüm gitti diyecek Gitsin diyeceğim ben *** Bir işaret gelecek Gitmesi gerekecek Yolcu edeceğim ben *** Ve görünmez olacak Herkes bana soracak Valla bilemem ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen kork-korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım Hep onun olacağım Yarısı olacağım ben