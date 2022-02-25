Hayrola Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Hayrola
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Dünyayı bir tur dönecek
Bu birkaç dakika sürecek
Onunla döneceğim ben
***
Beni ben diye sevecek
Yıldızlara götürecek
Orda kalacağım ben
***
Meteorları tutacak
Uzaya savuracak
Alkış tutacağım ben
***
Yenilgi nedir bilmeyecek
Bir dokunsa devirecek
Ay bayılacağım ben
***
Ah, onunla kurulur dünyada cennet
Önüme dikilen kork-korksun
Ah, hep onu aradım bulurum elbet
Kahramanım o evet
***
O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man
Yanında duracağım ben
***
Geceleri kol gezecek
Kötüleri bezdirecek
Evde olacağım ben
***
Çok seyahat edecek
Geçmiş ve de gelecek
Eşlik edeceğim ben
***
Sesten hızlı gidecek
Işıktan hızlı dönecek
Şaşıp kalacağım ben
***
Düşmanları gelecek
Kötü kötü gülecek
En son güleceğim ben
***
Ah, onunla kurulur dünyada cennet
Önüme dikilen çok korksun
Ah, hep onu aradım bulurum elbet
Kahramanım o evet
***
O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man
Yanında duracağım ben
O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man
Hep onun olacağım ben
***
Bazen yorgun düşecek
Eve yaralı gelecek
Merhem olacağım ben
***
Artık bitti diyecek
Gücüm gitti diyecek
Gitsin diyeceğim ben
***
Bir işaret gelecek
Gitmesi gerekecek
Yolcu edeceğim ben
***
Ve görünmez olacak
Herkes bana soracak
Valla bilemem ben
***
Ah, onunla kurulur dünyada cennet
Önüme dikilen kork-korksun
Ah, hep onu aradım bulurum elbet
Kahramanım o evet
***
O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man
Yanında duracağım ben
O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man
Yanında duracağım
Hep onun olacağım
Yarısı olacağım ben
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