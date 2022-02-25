Nil Karaibrahimgil

Rakı olmasın Şarap olmasın Madem sen yoksun Kafam olmasın *** Gündüz olmasın Gece olmasın Madem sen yoksun Günler akmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Rakı olmasın Şarap olmasın Madem sen yoksun Kafam olmasın *** Gündüz olmasın ah Gece olmasın Madem sen yoksun Günler akmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın Ne olur olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Akbaba olmasın (akbaba) Akraba olmasın (akbaba) Eğer sen yoksan Kimsem olmasın *** Akbaba olmasın (akbaba) Akraba olmasın (akbaba) Eğer sen yoksan of Kimsem olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın Ne olur olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın

Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar basitti ki denklemleri İki, o kadar güçsüzdü ki eklemleri Üç, kontrol etmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Bir, sarardık biz onları dolma gibi İki, çalardık biz onları zurna gibi Üç, sererdik yolları çarşaf gibi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Bekletirdik, seslenirdik, yüklenirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar bellidir ki, hedefleri İki, seks para ve futbol hep sohbetleri Üç, bunu yönetmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Süslenirdik, güçlenirdik, yükselirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık Yıprandık yıprandık