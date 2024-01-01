Nil Karaibrahimgil

Ama İçimde bir his var ama Güzel ama, yapmasak! Oraları bilirim ama gelirim ama, Fazla kalmasak! Gitsek ama varmasak, Yansak ama yakmasak! Bu aşk bizi götürür ama Süründürür ama, fazla takmasak! Soruları severim ama, Cevaplarım ama, savunma yapmasak! Biz hep böyle sarmasak, Gitsek ama varmasak, Yansak ama yakmasak, Gitsek öyle durmasak!

Xl Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? Çok değil arar o beni arada bir O benim hayatımın tuzu biberi *** Özledim iyi şeyler düşün dedi Gözlerim bir onun yolunu bekledi *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Onu çok sevmek söyle neye yarar Yapıştırırsın o bir daha kırar Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large

Erkekler Yüzünden Selülit kremi ve nemlendirici Sabunu sürme asitli, jöle de saç döker Oje değil belki ama hafif bir parlatıcı Uçuk pembe rujum olmalı, yaz makyajı ** Gülümse erkekler pozitif kızları sever Gülümse erkekler pozitif kızları sever ** Bir elbisem vardı beyaz, şimdi yazlıkta Takım hırkası da vardı, sığmadı bavula Topuklu giymeliyim ben çünkü boyum kısa Saçlarımı örmeliyim gördüm şimdi moda ** Gülümse erkekler pozitif kızları sever Gülümse erkekler pozitif kızları sever ** Fark etmez zaten ben, erkekler yüzünden Meşgulum, gelemem, ay kaşım ay kirpiğim Küsmüşüm, bilemem, manikür, pedikürüm Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden Erkekler yüzünden ** İşsizim, güçsüzüm Sahtedir hep gülüşüm O tatsız diyetler, manikür, pedikürüm Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden Erkekler yüzünden ** Selülit kremi ve nemlendirici Sabunu sürme asitli, jöle de saç döker Oje değil belki ama hafif bir parlatıcı Uçuk pembe rujum olmalı, yaz makyajı ** Gülümse erkekler pozitif kızları sever Gülümse erkekler pozitif kızları sever ** Fark etmez zaten ben, erkekler yüzünden İşsizim, güçsüzüm Sahtedir hep gülüşüm O tatsız diyetler, manikür, pedikürüm Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden Erkekler yüzünden *** Meşgulum, gelemem, ay kaşım ay kirpiğim Küsmüşüm bilemem, manikür, pedikürüm İşsizim, güçsüzüm Sahtedir hep gülüşüm O tatsız diyetler Erkekler

Evlenmek Gerek Yaşım geldi Annem dedi Onun gibi evlenmek gerek Aman gün almasın, otuzundan Bitane bulunsun aynı babasından Anne benim koşmam gerek İstemiyorum pilav yapmak Sana bir de torun gerek İstemiyorum çocuk bakmak Anne ben aşka inanmam Önce aşık olmam gerek Göz yaşlarıyla sulanmam Evlilik benim solmam demek Şimdi benle kimler evlenmek ister Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister Şimdi benle kimler evlenmek ister Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister Yaşım geldi Annem dedi Onun gibi evlenmek gerek Nil ne olacak Senin bu hâlin Bir yuvan olmayacak Sadece kendin... Anne benim koşmam gerek İstemiyorum pilav yapmak Sana bir de torun gerek İstemiyorum çocuk bakmak Anne ben aşka inanmam Önce aşık olmak gerek Göz yaşlarıyla sulanmam Evlilik benim solmam demek Anne benim uçmam gerek İstemiyorum pilav yapmak Sana bir de torun gerek İstemiyorum çocuk bakmak Anne ben aşka inanmam Önce aşık olmak gerek Göz yaşlarıyla sulanmam Evlilik benim solmam demek Şimdi benle kimler evlenmek ister Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister Şimdi benle kimler evlenmek ister Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister Evlenmek gerek

Kek Üç yumurtayı kırdım önce Portakal dilimledim ince ince Göz kararı da biraz süt kattım Kalktım, sana kek yaptım İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil düşününce Ben de tarifi öğrenince, kalktım sana kek yaptım Gözlerin dönmüş kızı görünce Yerli yersiz bakıp sana gülünce Ben de tesadüf o gece erken yattım Bana kelek yaptın İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil düşününce Sen de elektriği hissedince Kalktın bana kelek yaptın Çırptım, çırptım, karıştırdım Kendimi onunla yarıştırdım Kimse kimseye benzemez Kendimi kekle yatıştırdım Oturdum ellerimle sana kek yaptım Unla sütü karıştırdım iyice Tereyağı ekledim eriyince Fırın da oldu yüz seksen derece Attım,sana kek yaptım İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil, düşününce Ben de tarifi öğrenince Kalktım,sana kek yaptım Çırptım, çırptım, karıştırdım Kendimi onunla yarıştırdım Kimse kimseye benzemez Kendimi kekle yatıştırdım Oturdum ellerimle sana kek yaptım Üzüldüğün belli çok beni görünce Elimde kekimle sana gelince Bir de ağlayıp itiraf edince Abarttın; beni melek yaptın

Uzaylı Şu gördüğüm şey ufo mu? *** E ben sana hiç inanmam yalancısın Oturup bir şey anlatmam alaycısın Seninle yola çıkılmaz kolaycısın Küçük şeylere takarsın olaycısın *** Bence sen uzaylısın Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın *** Senin sırtın yere gelmez Sabancı'sın Benim yaram sana değmez yabancısın Seninle oyun oynanmaz mızıkçısın Yeni bir şey de yapmazsın hazırcısın *** Bence sen uzaylısın Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın *** Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın Yok bu gezegenden değil Işık yılı uzaktasın Bence sen uzaylısın Bence sen uzaylısın Bence sen uzaylısın Bence sen uzaylısın

Babama N'olmuş Bilirim hep küskün yüzün Ama bu oldu mu? Dilin yok gözünde hüzün Yordum yoruldun mu? Yürü yürü boğaz boşmuş Sana inat hayat buymuş ! ** New York'a gittiysem nolmuş? Babamı üzdüysem nolmuş? Gencim, bir yarınım kalmış Ayarımı kimler bozmuş? Sesimi çok fazla açmış Kulaklarım sağır olmuş ! ** Gece yarısı uyanmıştın Yağmuru duydun mu? ** Bir sigara yakmıştın Su içip uyudun mu? Dediler kızına düşkün Çocuk ruhlu erişkin.. ** New York'a gittiysem nolmuş? Babamı üzdüysem nolmuş? Gencim, bir yarınım kalmış Ayarımı kimler bozmuş? Sesimi çok fazla açmış Kulaklarım sağır olmuş ! ** ---Gittim yollarda kayboldum baba ---Girdim bi şarkı doldurdum sana ---Kime yazdın diye sordular ---Dedim: BABAM'a...

Kış Şarkısı Bugün hava sıfırın altında on Seni düşündüm ama inan bu son Mesela, sen hiç kardan adam yaptın mı? Basılmamış kara bastın mı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı? *** Bugün moralim sıfırın altında on Seni özledim ama bence bu son Mesela, sen hiç buza basýıp kaydın mı? Eldiven ve atkı aldın mı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?

Rüzgar İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah Döner durur yatağında, uyuyamaz ah ** Ben seni kaybettim, anladım vah Gündüzleri gecelere zor bağladım vah ** Hani zaman her şeye ilaç ya, yalanmış ah Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış ah ** Rüzgar esti üstüme üstüme üstüme oof Seni vurdu yüzüme yüzüme yüzüme oof ** İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah Döner durur yatağında, uyuyamaz ah