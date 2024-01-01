Nil Karaibrahimgil

-
İçimde bir his var ama
Güzel ama, yapmasak!
Oraları bilirim ama gelirim ama,
Fazla kalmasak!
Gitsek ama varmasak,
Yansak ama yakmasak!
Bu aşk bizi götürür ama
Süründürür ama, fazla takmasak!
Soruları severim ama,
Cevaplarım ama, savunma yapmasak!
Biz hep böyle sarmasak,
Gitsek ama varmasak,
Yansak ama yakmasak,
Gitsek öyle durmasak!
-
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç?
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç?
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
Çok değil arar o beni arada bir
O benim hayatımın tuzu biberi
***
Özledim iyi şeyler düşün dedi
Gözlerim bir onun yolunu bekledi
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
***
Onu çok sevmek söyle neye yarar
Yapıştırırsın o bir daha kırar
Söyledim sana bir şey olmaz dedi
Gezindim bulamadım onun gibisini
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
***
Söyledim sana bir şey olmaz dedi
Gezindim bulamadım onun gibisini
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
-
Selülit kremi ve nemlendirici
Sabunu sürme asitli, jöle de saç döker
Oje değil belki ama hafif bir parlatıcı
Uçuk pembe rujum olmalı, yaz makyajı
**
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
**
Bir elbisem vardı beyaz, şimdi yazlıkta
Takım hırkası da vardı, sığmadı bavula
Topuklu giymeliyim ben çünkü boyum kısa
Saçlarımı örmeliyim gördüm şimdi moda
**
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
**
Fark etmez zaten ben, erkekler yüzünden
Meşgulum, gelemem, ay kaşım ay kirpiğim
Küsmüşüm, bilemem, manikür, pedikürüm
Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden
Erkekler yüzünden
**
İşsizim, güçsüzüm
Sahtedir hep gülüşüm
O tatsız diyetler, manikür, pedikürüm
Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden
Erkekler yüzünden
**
Selülit kremi ve nemlendirici
Sabunu sürme asitli, jöle de saç döker
Oje değil belki ama hafif bir parlatıcı
Uçuk pembe rujum olmalı, yaz makyajı
**
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
Gülümse erkekler pozitif kızları sever
**
Fark etmez zaten ben, erkekler yüzünden
İşsizim, güçsüzüm
Sahtedir hep gülüşüm
O tatsız diyetler, manikür, pedikürüm
Erkekler yüzünden, erkekler yüzünden
Erkekler yüzünden
***
Meşgulum, gelemem, ay kaşım ay kirpiğim
Küsmüşüm bilemem, manikür, pedikürüm
İşsizim, güçsüzüm
Sahtedir hep gülüşüm
O tatsız diyetler
Erkekler
-
Yaşım geldi
Annem dedi
Onun gibi evlenmek gerek
Aman gün almasın, otuzundan
Bitane bulunsun aynı babasından
Anne benim koşmam gerek
İstemiyorum pilav yapmak
Sana bir de torun gerek
İstemiyorum çocuk bakmak
Anne ben aşka inanmam
Önce aşık olmam gerek
Göz yaşlarıyla sulanmam
Evlilik benim solmam demek
Şimdi benle kimler evlenmek ister
Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister
Şimdi benle kimler evlenmek ister
Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister
Yaşım geldi
Annem dedi
Onun gibi evlenmek gerek
Nil ne olacak
Senin bu hâlin
Bir yuvan olmayacak
Sadece kendin...
Anne benim koşmam gerek
İstemiyorum pilav yapmak
Sana bir de torun gerek
İstemiyorum çocuk bakmak
Anne ben aşka inanmam
Önce aşık olmak gerek
Göz yaşlarıyla sulanmam
Evlilik benim solmam demek
Anne benim uçmam gerek
İstemiyorum pilav yapmak
Sana bir de torun gerek
İstemiyorum çocuk bakmak
Anne ben aşka inanmam
Önce aşık olmak gerek
Göz yaşlarıyla sulanmam
Evlilik benim solmam demek
Şimdi benle kimler evlenmek ister
Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister
Şimdi benle kimler evlenmek ister
Canım hem yuva kurmak hem eğlenmek ister
Evlenmek gerek
-
Üç yumurtayı kırdım önce
Portakal dilimledim ince ince
Göz kararı da biraz süt kattım
Kalktım, sana kek yaptım
İnsan neler yapar isteyince
Bu bir şey değil düşününce
Ben de tarifi öğrenince, kalktım sana kek yaptım
Gözlerin dönmüş kızı görünce
Yerli yersiz bakıp sana gülünce
Ben de tesadüf o gece erken yattım
Bana kelek yaptın
İnsan neler yapar isteyince
Bu bir şey değil düşününce
Sen de elektriği hissedince
Kalktın bana kelek yaptın
Çırptım, çırptım, karıştırdım
Kendimi onunla yarıştırdım
Kimse kimseye benzemez
Kendimi kekle yatıştırdım
Oturdum ellerimle sana kek yaptım
Unla sütü karıştırdım iyice
Tereyağı ekledim eriyince
Fırın da oldu yüz seksen derece
Attım,sana kek yaptım
İnsan neler yapar isteyince
Bu bir şey değil, düşününce
Ben de tarifi öğrenince
Kalktım,sana kek yaptım
Çırptım, çırptım, karıştırdım
Kendimi onunla yarıştırdım
Kimse kimseye benzemez
Kendimi kekle yatıştırdım
Oturdum ellerimle sana kek yaptım
Üzüldüğün belli çok beni görünce
Elimde kekimle sana gelince
Bir de ağlayıp itiraf edince
Abarttın; beni melek yaptın
-
-
Şu gördüğüm şey ufo mu?
***
E ben sana hiç inanmam yalancısın
Oturup bir şey anlatmam alaycısın
Seninle yola çıkılmaz kolaycısın
Küçük şeylere takarsın olaycısın
***
Bence sen uzaylısın
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
***
Senin sırtın yere gelmez Sabancı'sın
Benim yaram sana değmez yabancısın
Seninle oyun oynanmaz mızıkçısın
Yeni bir şey de yapmazsın hazırcısın
***
Bence sen uzaylısın
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
***
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
Yok bu gezegenden değil
Işık yılı uzaktasın
Bence sen uzaylısın
Bence sen uzaylısın
Bence sen uzaylısın
Bence sen uzaylısın
-
Bilirim hep küskün yüzün
Ama bu oldu mu?
Dilin yok gözünde hüzün
Yordum yoruldun mu?
Yürü yürü boğaz boşmuş
Sana inat hayat buymuş !
**
New York'a gittiysem nolmuş?
Babamı üzdüysem nolmuş?
Gencim, bir yarınım kalmış
Ayarımı kimler bozmuş?
Sesimi çok fazla açmış
Kulaklarım sağır olmuş !
**
Gece yarısı uyanmıştın
Yağmuru duydun mu?
**
Bir sigara yakmıştın
Su içip uyudun mu?
Dediler kızına düşkün
Çocuk ruhlu erişkin..
**
New York'a gittiysem nolmuş?
Babamı üzdüysem nolmuş?
Gencim, bir yarınım kalmış
Ayarımı kimler bozmuş?
Sesimi çok fazla açmış
Kulaklarım sağır olmuş !
**
---Gittim yollarda kayboldum baba
---Girdim bi şarkı doldurdum sana
---Kime yazdın diye sordular
---Dedim: BABAM'a...
-
Bugün hava sıfırın altında on
Seni düşündüm ama inan bu son
Mesela, sen hiç kardan adam yaptın mı?
Basılmamış kara bastın mı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
***
Bugün moralim sıfırın altında on
Seni özledim ama bence bu son
Mesela, sen hiç buza basýıp kaydın mı?
Eldiven ve atkı aldın mı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
-
İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah
Döner durur yatağında, uyuyamaz ah
**
Ben seni kaybettim, anladım vah
Gündüzleri gecelere zor bağladım vah
**
Hani zaman her şeye ilaç ya, yalanmış ah
Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış ah
**
Rüzgar esti üstüme üstüme üstüme oof
Seni vurdu yüzüme yüzüme yüzüme oof
**
İnsan yalnız kalamaz, yapamaz ah
Döner durur yatağında, uyuyamaz ah
-
Sanki o putmuş gibi
Hayat sırf buymuş gibi
Ham aç hem tokmuş gibi
Hem var hem yokmuş gibi
Ben ona resmen aşığım
**
Onu benden almasınlar
Bize bulaşmasınlar
Arayıp sormasınlar
Kıskandırıp durmasınlar
Ben ona resmen aşığım
**
Hem ilk hem sonmuş gibi
En güzeli oymuş gibi
Bunca yıl beklemiş gibi
Beklediğime değmiş gibi
Ben ona resmen...
**
Şeytanla bir olmuş gibi
Küt diye gidecek gibi
Her yöne sapacak
Ne yaptıysam yapacak gibi
Ben ona resmen aşığım
**
Onu benden almasınlar
Bize bulaşmasınlar
Arayıp sormasınlar
Kıskandırıp durmasınlar
Ben ona resmen aşığım
***
Hem ilk hem sonmuş gibi
En güzeli oymuş gibi
Bunca yıl beklemiş gibi
Beklediğime değmiş gibi
Ben ona resmen...
***
İyi ki yapmışım
İyi ki yapmışım