Nil Karaibrahimgil

Aşkımız Her Zamanki Gibi Tehlikede Koştuk atladık Atladık suya Peşimizde bin bir düşmanlar varmış güya Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Kaçarken bir balık attı bizi ağzına ** Neyse ki ölmedik,çıktık karaya Bir otobüs durdurduk,gidermiş Ankara'ya Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Bıraktılar bizi örümcek ağlarına ** Dedin ki:bize bir şey olmaz;ben korurum Birimiz ölecek olsak o ben olurum ** Ağlardan kurtulduk Girdik bir bara Herkes dümdüz yürüdü,biz seninle karda Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Bir silah sesi duyuldu,biz kaldık karanlıkta ** Birdendire bir el Dokundu omzuma Yaşlıca bir kadın Saçları,gözü kara Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Kadın kuşa dönüştü,uçtuk semalara ** Nil bunları söyler,köpekler havlar İşleri güçleri yok aşklara ağlarlar Üç kuruşluk dünya,dibini gördük

Seviyorum Sevmiyorum Seviyorum sevmiyorum Kaç yaprak var bilmiyorum Ben seni kopardım attım Kendimi toparlıyorum *** Var mı şimdi başka biri? Onu bana benzettin mi? Ne yaparsan o ben olmaz Parçaları sana uymaz *** Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? *** Yok ki senin bir yedeğin Kötü kedi Şerafettin Söyle nasıl kıydın bana? Hem canındım hem ciğerin *** Kendimi bulamıyorum Geri alamıyorum Ben her gece rüyalarda Hep sana hak veriyorum *** Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? *** Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi kırıcam ben? *** Yok ki senin bir yedeğin Yok ki senin bir yedeğin Yok ki senin bir yedeğin Yok ki senin bir yedeğin Yok ki senin bir yedeğin Yok ki senin bir yedeğin

Ne Garip Adam Kendime buldum bir garip adam Üstüme gelmeyin bozuk kafam Kaderim mi garip ama gerçeğim mi ? Ya da öyle garip değil de garibim mi ? ** Yok,ama belli olmaz Kollarını sararsın,sarılmaz Ona güven olmaz Seversin,taparsın,oralı olmaz O hali inanılmaz Eğersin,bükersin,kırılmaz Yok,ona ulaşılmaz Şu alemde tek kalsam O benim olmaz *** Ne garip adam Ne garip adam Ne garip adam Öpsem anlamam Tatsam anlamam Baksam anlamam

İlla Nasıl isterim senle buluşmayı Eskisi gibi susup konuşmayı ** İlla illa illa illa sen Her şey boş,gel İlla illa illla illa gel ** Denedim başkasıyla da olmayı Omzuma başka kollar da atmayı ** İsterim sen de benden vazgeçeme Gidip gidip dön;asla terk edeme ** Sensiz olmadı Oldu da olmadı Ne oldu da olmadı ? Yok

Eminim Sevmediğine Kendimi senin yerine koydum n'olacak Ben dipteyim sen seyirde İstediğin gibi değil de buysam n'olacak Ben alelade sen nadide Eminim sevmediğine,eminim Bir gün bile sevmediğine Eminim sevmediğine,eminim Tek bir gün bile sevmediğine Gündüz istemedin gece istemedin Ne istediğini bir gün bilemedin Peşimden koştun da n'oldu Yoruldun mu,n'oldu ?

Duma Duma Dum Buldum Birini buldum Soydum başucuma koydum O kimdi ? Bir teselli Seni umdum duma dum ** Dudaklarımda bir nefesle Aldım onu bir hevesle Kandıramam kendimi Düpedüz başkası işte ** Aşksızım Tatsızım Sen yokken Ne bahtsızım Duma dum duma duma dum Senmişsin yerim yurdum ** Yumdum Gözümü yumdum Kendimi yanına koydum Kim bilir neredeydin Seni buldum duma dum ** Bir elimde başka bir elle Öbüründe bir kadehle Kandıramam kendimi Düpedüz sarhoşum işte ** Aşksızım Tatsızım Sen yokken Ne bahtsızım Duma dum duma duma dum Senmişsin yerim yurdum

Kırık Ocakta çay Ama buz gibi içim Tepede ay Her şey sensiz ne biçim Hayat kuru Tek gözlerimde yaş var Tek bir soru: Niye kırık bu kadar ? Bir şakam var Sen hariç kimse gülmez Unutursun Dediler kırk gün sürmez Kazağın bende Koklamaya korkarım Bırak kalsın Kırıldın,tamam Çektin gittin,tamam Üstüne varmam Arayıp sormam Yorgunum,bakma Gel desen saçma Beni terk mi ettin ? Tamam Dönme o zaman Üstüme varma Arayıp sorma Yorgunsun,bakma Gel desen saçma Beni terk mi ettin ? Kopamazdık biz ya Susmazdık biz ya Öyle olmazdık biz ya Gitmezdin sen ya Dönerdim ben ya Ya ya ya