Nil Karaibrahimgil

Asuman İşte bu kapı İşte buda sapı daha nasıl olur ki aşkın ispatı Kartal ve Pendik Gittik gittik geldik *** Bakışınca o ahu gözlerle yüzüme bakmadın Farketmedin bile Üzüldüm çok Çöktüm ama Derler ya ** Kıvrıl fakat kırılma Ne kadar ayıp Ne yaptın asuman Kalbimi kırdın Yap bi pansuman *** Gitme Aşk silahını bir gün çekince Ya hamle yap Ya elini kaldır Dönüp sakın gitme...

Unutulmaz O an kulakların çınlasın Seni buradan andığımda Aman sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** O an dudakların sızlasın Başka biri öptüğünde Aman sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** Ne yapalım bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki, bu sahiller unutulur mu? *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur

Her Gece Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm Bu yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın Resimlere bakarken

Terle (Tereddüt) Terle, terle *** Sarıl sandığından da öte uzanan dudağa Yanılsan da yan yeter ki yenilme Makus yalnızlığına *** Kollarını aç bana ben geldim Vücudunu geri çevirme Tereddüt edip de bu tende Ateşi terle söndürme *** Terle terle *** Baharda açmayan bir çiçek Isınmayan bir yaz günü Aşık olmayan bir kadın Rüzgarla dolmayan bir yelken Ne kötü