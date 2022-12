Nil Karaibrahimgil

Ben her sabah kalktığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir güneş Bir bulut *** Ben her gece yattığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** Nasıl şey Bir hatırla Bir unut

Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim Senle ben hakkında hep ve hiç hakkında *** Her zaman sen vardın sen vardın sen Ben daha küçük bir kibritçi kızken Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda *** Hani uyanıp bir sabah erken Sahilde arabada giderken Ah romantik bir anons duyuldu radyoda *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka2da yağmur var Yağmur var yağmur *** Aşklar bitmez hiç bitmez hep terk edilir Bırakıp gidilir sanma ki silinir *** Her zaman sen vardın sen vardın sen Ben daha küçük bir kibritçi kızken Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda *** Hani uyanıp bir sabah erken Sahilde arabada giderken Ah romantik bir anons duyuldu radyoda *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka'da yağmur var Yağmur var yağmur *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka'da yağmur var Yağmur var yağmur *** Kazablanka'da yağmur var yağmur var Kazablanka'da yağmur var yağmur Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim

Yürüdün mü, yol aldın mı? Hüzünlerden de geçtin mi? Yoruldun mu, daraldın mı? Güzellerden de seçtin mi? *** Yürüdün mü, yol aldın mı? Hüzünlerden de geçtin mi? Yoruldun mu, daraldın mı? Güzellerden de seçtin mi? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Zor oldun mu, çok oldun mu? Hiçbir kalpten söküldün mü? Ahlarla, vedalarla Dudaklardan döküldün mü? *** Çok oldun mu, zor oldun mu? Hiçbir kalpten söküldün mü? Ahlarla, vedalarla Dudaklardan döküldün mü? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Öpüldün mü, sevildin mi? Dualarda duyuldun mu? Dost oldun da şükrettin de Kayboldun da bulundun mu? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü?

Dur dur dur dur dur Bakma öyle, bakma öyle Çık damarımdan *** Yok yok yok yok Yapma böyle, yapma böyle Gitmem yanından *** Tık tık tık tık tık tık Çalma öyle, gelme böyle Dön kapımdan *** Cık cık cık Deme öyle onu söyleme Kork cevabımdan *** Hakkında her şeyi duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Her şeyi tek tek anlat istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Güm güm güm güm Atma kalbim, atma şöyle Duyulur dışarıdan *** Çok çok çok çok çok Çok isteme çok isteme koparız hayattan Çalma öyle, gelme böyle Dön kapımdan *** Kokma şöyle, kokma böyle Git rüzgarımdan *** Hakkında her şeyi duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Her şeyi tek tek anlat istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Senden önce her şeyi silmek istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Sadece adını duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan