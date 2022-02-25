Nil Karaibrahimgil

Bu Mudur / Akustik Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Bu mudur Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Organize İşler Bunlar Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar