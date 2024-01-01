Nil Karaibrahimgil

Yalansız kul mu var? Girdiğin yol mu dar? İçin neden üşür Çıktığın dağ mı kar? Dönüp mü gitmeli? Tövbe mi etmeli? Bu sazan sarmalı Deyip mi geçmeli? ** Buranın adı İstanbul Bi' gözü hep açık uyur Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna ** Buranın adı İstanbul Geceleri masal olur Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna ** Yalansız kul mu var? Girdiğin yol mu dar? İçin neden üşür Çıktığın dağ mı kar? Dönüp mü gitmeli? Tövbe mi etmeli? Bu sazan sarmalı Deyip mi geçmeli? ** Buranın adı İstanbul Bi' gözü hep açık uyur Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna ** Buranın adı İstanbul Geceleri masal olur Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna Burası İstanbul ** Cesur, güzel Kala- balık Açık saçık Eli açık ** İstanbul Bi' gözü hep açık uyur Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna ** Buranın adı İstanbul Geceleri uuuuu Girmezsen eğer koynuna Dolanıverir boynuna Burası İstanbul