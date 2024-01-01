Burası İstanbul Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil Burası İstanbul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Burası İstanbul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Burası İstanbul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil
Burası İstanbul
Tüm Şarkıları
-
Yalansız kul mu var?
Girdiğin yol mu dar?
İçin neden üşür
Çıktığın dağ mı kar?
Dönüp mü gitmeli?
Tövbe mi etmeli?
Bu sazan sarmalı
Deyip mi geçmeli?
**
Buranın adı İstanbul
Bi' gözü hep açık uyur
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
**
Buranın adı İstanbul
Geceleri masal olur
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
**
Yalansız kul mu var?
Girdiğin yol mu dar?
İçin neden üşür
Çıktığın dağ mı kar?
Dönüp mü gitmeli?
Tövbe mi etmeli?
Bu sazan sarmalı
Deyip mi geçmeli?
**
Buranın adı İstanbul
Bi' gözü hep açık uyur
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
**
Buranın adı İstanbul
Geceleri masal olur
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
Burası İstanbul
**
Cesur, güzel
Kala- balık
Açık saçık
Eli açık
**
İstanbul
Bi' gözü hep açık uyur
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
**
Buranın adı İstanbul
Geceleri uuuuu
Girmezsen eğer koynuna
Dolanıverir boynuna
Burası İstanbul