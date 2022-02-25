Nil Karaibrahimgil

Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bir, o kadar basitti ki denklemleri
İki, o kadar güçsüzdü ki eklemleri
Üç, kontrol etmek bebek işi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Bir, sarardık biz onları dolma gibi
İki, çalardık biz onları zurna gibi
Üç, sererdik yolları çarşaf gibi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık
Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey
Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık
Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey
***
Bekletirdik, seslenirdik, yüklenirdik hey gidi günler hey
Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bir, o kadar bellidir ki, hedefleri
İki, seks para ve futbol hep sohbetleri
Üç, bunu yönetmek bebek işi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık
Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey
Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık
Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey
***
Süslenirdik, güçlenirdik, yükselirdik hey gidi günler hey
Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
Yıprandık yıprandık