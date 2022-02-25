Nil Karaibrahimgil

Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar basitti ki denklemleri İki, o kadar güçsüzdü ki eklemleri Üç, kontrol etmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Bir, sarardık biz onları dolma gibi İki, çalardık biz onları zurna gibi Üç, sererdik yolları çarşaf gibi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Bekletirdik, seslenirdik, yüklenirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar bellidir ki, hedefleri İki, seks para ve futbol hep sohbetleri Üç, bunu yönetmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Süslenirdik, güçlenirdik, yükselirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık Yıprandık yıprandık