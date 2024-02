Nil Karaibrahimgil

Koştuk atladık Atladık suya Peşimizde bin bir düşmanlar varmış güya Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Kaçarken bir balık attı bizi ağzına ** Neyse ki ölmedik,çıktık karaya Bir otobüs durdurduk,gidermiş Ankara'ya Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Bıraktılar bizi örümcek ağlarına ** Dedin ki:bize bir şey olmaz;ben korurum Birimiz ölecek olsak o ben olurum ** Ağlardan kurtulduk Girdik bir bara Herkes dümdüz yürüdü,biz seninle karda Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Bir silah sesi duyuldu,biz kaldık karanlıkta ** Birdendire bir el Dokundu omzuma Yaşlıca bir kadın Saçları,gözü kara Aşkımız her zamanki gibi tehlikede Kadın kuşa dönüştü,uçtuk semalara ** Nil bunları söyler,köpekler havlar İşleri güçleri yok aşklara ağlarlar Üç kuruşluk dünya,dibini gördük