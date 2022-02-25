Nil Karaibrahimgil

Dur dur dur dur dur Bakma öyle, bakma öyle Çık damarımdan *** Yok yok yok yok Yapma böyle, yapma böyle Gitmem yanından *** Tık tık tık tık tık tık Çalma öyle, gelme böyle Dön kapımdan *** Cık cık cık Deme öyle onu söyleme Kork cevabımdan *** Hakkında her şeyi duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Her şeyi tek tek anlat istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Güm güm güm güm Atma kalbim, atma şöyle Duyulur dışarıdan *** Çok çok çok çok çok Çok isteme çok isteme koparız hayattan Çalma öyle, gelme böyle Dön kapımdan *** Kokma şöyle, kokma böyle Git rüzgarımdan *** Hakkında her şeyi duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Her şeyi tek tek anlat istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Senden önce her şeyi silmek istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan *** Sadece adını duymak istiyorum Bu aşk değil de nedir Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan