Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum
Tüm Şarkıları
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Dur dur dur dur dur
Bakma öyle, bakma öyle
Çık damarımdan
***
Yok yok yok yok
Yapma böyle, yapma böyle
Gitmem yanından
***
Tık tık tık tık tık tık
Çalma öyle, gelme böyle
Dön kapımdan
***
Cık cık cık
Deme öyle onu söyleme
Kork cevabımdan
***
Hakkında her şeyi duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Her şeyi tek tek anlat istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Güm güm güm güm
Atma kalbim, atma şöyle
Duyulur dışarıdan
***
Çok çok çok çok çok
Çok isteme çok isteme koparız hayattan
Çalma öyle, gelme böyle
Dön kapımdan
***
Kokma şöyle, kokma böyle
Git rüzgarımdan
***
Hakkında her şeyi duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Her şeyi tek tek anlat istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Senden önce her şeyi silmek istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Sadece adını duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan