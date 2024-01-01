Nil Karaibrahimgil

Heman Dünyayı bir tur dönecek Bu birkaç dakika sürecek Onunla döneceğim ben *** Beni ben diye sevecek Yıldızlara götürecek Orda kalacağım ben *** Meteorları tutacak Uzaya savuracak Alkış tutacağım ben *** Yenilgi nedir bilmeyecek Bir dokunsa devirecek Ay bayılacağım ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen kork-korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben *** Geceleri kol gezecek Kötüleri bezdirecek Evde olacağım ben *** Çok seyahat edecek Geçmiş ve de gelecek Eşlik edeceğim ben *** Sesten hızlı gidecek Işıktan hızlı dönecek Şaşıp kalacağım ben *** Düşmanları gelecek Kötü kötü gülecek En son güleceğim ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen çok korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Hep onun olacağım ben *** Bazen yorgun düşecek Eve yaralı gelecek Merhem olacağım ben *** Artık bitti diyecek Gücüm gitti diyecek Gitsin diyeceğim ben *** Bir işaret gelecek Gitmesi gerekecek Yolcu edeceğim ben *** Ve görünmez olacak Herkes bana soracak Valla bilemem ben *** Ah, onunla kurulur dünyada cennet Önüme dikilen kork-korksun Ah, hep onu aradım bulurum elbet Kahramanım o evet *** O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım ben O bir he-man, bat-man, pac-man, mad-man Yanında duracağım Hep onun olacağım Yarısı olacağım ben

Istanbul'da Sonbahar Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım Çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım *** Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim hayattalarken hâlâ *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve Adalar Ah burada olsan çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar *** Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek *** İstanbul bugün yorgun Üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış Ağlamış yine, rimelleri akıyor *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve Adalar Ah burada olsan çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar *** Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve Adalar Ah burada olsan çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar *** Sonbahar Sonbahar Sonbahar Sonbahar *** Sonbahar Sonbahar Sonbahar Sonbahar

Ben Buraya Çıplak Geldim Bazı sabahlar uyandım Kayıp haldeyim Sanırsın gölgeyim Ayaktayken yerdeyim *** Ne bileyim? Ne bileyim? *** Herkes işinde Bin bir dilek peşinde Ben mi? tövbeliyim Tövbe, tövbeliyim *** Ne bileyim? Ne bileyim? *** Nefes aldım, nefes verdim Buradayım, pes etmem yok Ben buraya çıplak geldim Heyhat, utanmam yok, utanmam yok *** Bazen ne yapsam Bir, bir berabereyim Sorsalar ben neyim Ne malup ne galibim *** Ne bileyim? Ne bileyim? *** Hep aynı soru Hem zor, hem de doğru Geçerken günlerim Nerde cesaretim? *** Ne bileyim? Ne bileyim? *** Nefes aldım, nefes verdim Buradayım, pes etmem yok Ben buraya çıplak geldim Heyhat, utanmam yok, utanmam yok *** Yok, yok, yok, pes etmem yok Yok, utanmam yok *** Nefes aldım, nefes verdim Buradayım, pes etmem yok Ben buraya çıplak geldim Heyhat, utanmam yok, utanmam yok *** Nefes aldım, nefes verdim Buradayım, pes etmem yok Ben buraya çıplak geldim Heyhat, utanmam yok, utanmam yok

İstanbul'dayım Ben her sabah kalktığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir güneş Bir bulut *** Ben her gece yattığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** Nasıl şey Bir hatırla Bir unut

Kazablanka Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim Senle ben hakkında hep ve hiç hakkında *** Her zaman sen vardın sen vardın sen Ben daha küçük bir kibritçi kızken Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda *** Hani uyanıp bir sabah erken Sahilde arabada giderken Ah romantik bir anons duyuldu radyoda *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka2da yağmur var Yağmur var yağmur *** Aşklar bitmez hiç bitmez hep terk edilir Bırakıp gidilir sanma ki silinir *** Her zaman sen vardın sen vardın sen Ben daha küçük bir kibritçi kızken Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda *** Hani uyanıp bir sabah erken Sahilde arabada giderken Ah romantik bir anons duyuldu radyoda *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka'da yağmur var Yağmur var yağmur *** Kazablanka'da yağmur var Kazablanka'da yağmur var Yağmur var yağmur *** Kazablanka'da yağmur var yağmur var Kazablanka'da yağmur var yağmur Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim

Ay Gız Uyan Kızsın der kızabilirler Kaynarken kısabilirler Bir laf var hep onu derler Diyiveririler *** Ay gız uyan değilsin külkedisi Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi Ay gız uyan uyan gelir gerisi Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman *** Ay gız uyan akıtırsa yaşını Derler dayan alıp gitsen başını Çalış kazan pişir kendi aşını İsterse kadınını adam olsun o zaman *** Dizideki şehzade yok yok Dağlardaki efsane yok yok Senden başka kahraman yok yok Bence en çok kendinden kork *** Ay gız uyan değilsin külkedisi Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi Ay gız uyan uyan gelir gerisi Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman *** Ay gız uyan akıtırsa yaşını Derler dayan alıp gitsen başını Çalış kazan pişir kendi aşını İsterse kadınını adam olsun o zaman *** Ay gız uyan değilsin külkedisi Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi Ay gız uyan uyan gelir gerisi Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman *** Ay gız uyan akıtırsa yaşını Derler dayan alıp gitsen başını Çalış kazan pişir kendi aşını İsterse kadınını adam olsun o zaman *** Ay gız ay gız ay gız... Ay gız uyan değilsin külkedisi Ay gız uyan taşsa onun yüreği Ay gız uyan o taşısın o zaman Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman Ay gız uyan

Kader Efendi Filmdeki adam kadını öptü ve dedi Anna beni anla Senle ben gözümün önüne geldi Bendim Anna öpüştüm senle *** Ooh adımı duysan ya gülsen ya ağlasan Ah aşkımız adam olsa Ya bitse ya başlasa *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni görmüyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor *** On yıl sonra bir restoranda Ayağı kalktı ağladı Anna Ben bu sahneyi yaşayamam asla Olamam Anna yıllarca *** Ooh sesimi duysan Şaşırsan koşup sarılsan Ah aşkımız adam olsa Ya bitse ya başlasa *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni görmüyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni duymuyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni görmüyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Niye duymuyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor *** Duygularıma saptım attım verileri Yapma etme deyip durdu birileri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni görmüyor *** Kimilerine göre yandım diri diri Üstüme gelince beep'ledim ileri geri Hep bidi bidi konuşan kader efendi Beni bilmiyor

Nesi Var Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Gözlerindeki buğu ah neyin perdesi Öldürür beni etkiler beni derinden Ayrılınca teninden oynadım ben yerimden Sarılıp ona ağlamak gelir içimden *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Sorular sordu güldüm kimle nerde görüldüm Yanımda olsa ayrılmam dizinin dibinden Ağlattı onu bunlar açıldı hep yaralar Dökülen yaşlar niye hep benim yüzümden *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** H-m h-m h-m h-m H-m h-m h-m h-m *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar ne kibar Ah nesi var

Allah'ımı Şaşırıcam Yaz yine gelicek şarkı sözü yazıcam Herkes çok şaşıcak Allah'ımı şaşırıcam Çok sıcak olucak çok zevkli olucak Çok seksi olucak n'olduğumu şaşırıcam *** Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam *** Güneş yine yakıcak deli gibi yazıcam Herkes çok şaşıcak Allahımı şaşırıcam Çok sıcak olucak çok zevkli olucak Harika olucak n'olduğumu şaşırıcam *** Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam *** Çocukluk mu olucam bebeklik mi olucam Ona o zaman bakıcam Felaketler olucam kudurmuş mu olucam Delirmiş mi olucam Allah'ımı şaşırıcam *** Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam larilarilarilam *** Bu ne ya diycekler şahane diycekler Oflamaz diycekler Allah'ımı şaşırıcam Çok süper olucak harika olucak Hatta hit olucak yolumu şaşırıcam *** Allah'ımı şaşırıcam ** N'olduğumu şaşırıcam *** Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam Allahımı şaşırıcam *** Parabapbap parabam Parabapbap parabam Parabapbap parabam N'olduğumu şaşırıcam Allah'ımı şaşırıcam

Yürüdün mü? Yürüdün mü, yol aldın mı? Hüzünlerden de geçtin mi? Yoruldun mu, daraldın mı? Güzellerden de seçtin mi? *** Yürüdün mü, yol aldın mı? Hüzünlerden de geçtin mi? Yoruldun mu, daraldın mı? Güzellerden de seçtin mi? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Zor oldun mu, çok oldun mu? Hiçbir kalpten söküldün mü? Ahlarla, vedalarla Dudaklardan döküldün mü? *** Çok oldun mu, zor oldun mu? Hiçbir kalpten söküldün mü? Ahlarla, vedalarla Dudaklardan döküldün mü? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Öpüldün mü, sevildin mi? Dualarda duyuldun mu? Dost oldun da şükrettin de Kayboldun da bulundun mu? *** Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı? Her şey biraz kader kısmet yalan mı? Oooof yol alan mıydın, duran mı? *** Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü güzelliği? Gördün mü?