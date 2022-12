Nil Karaibrahimgil

Ben her sabah kalktığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir güneş Bir bulut *** Ben her gece yattığımda Düşüyorum bir boşluğa Ne yazıyorsa alnımda Sen yoksun hiç yanımda *** Anlamazlar halimi Kim ne yapsın derdimi Bilmezler özlediğimi Yazmıyor ki alnımda *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** İstanbul'dayım Takılıyorum Doğru değil seni Düşünüyorum Bazen bir durup Nefes alıyorum *** İçimde Bir umut Bir umut Nasıl şey Bir hatırla Bir unut *** Nasıl şey Bir hatırla Bir unut

Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale