Zamanım Yok Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Zamanım Yok
-
Ben her sabah kalktığımda
Düşüyorum bir boşluğa
Ne yazıyorsa alnımda
Sen yoksun hiç yanımda
***
Anlamazlar halimi
Kim ne yapsın derdimi
Bilmezler özlediğimi
Yazmıyor ki alnımda
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir güneş
Bir bulut
***
Ben her gece yattığımda
Düşüyorum bir boşluğa
Ne yazıyorsa alnımda
Sen yoksun hiç yanımda
***
Anlamazlar halimi
Kim ne yapsın derdimi
Bilmezler özlediğimi
Yazmıyor ki alnımda
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
***
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
-
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
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