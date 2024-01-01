Nil Karaibrahimgil

Yağmur istedim yağmadı Bir iş bulmuştum sarmadı Herkesi duyan beni mi, duymadı Çok mu şey istedim de ben, olmadı *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka kimsem Senden başka kimsem *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka, kimsem olmadı İyi ki olmadı, iyi ki olmadı *** Sarmaşığım tırmanmadı Sırlarım hiç saklanmadı Herkesi duyan beni mi, duymadı Çok mu şey istedim de ben, olmadı *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka kimsem Senden başka kimsem *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka, kimsem olmadı İyi ki olmadı, iyi ki olmadı *** Bir kibrit çaktım yanmadı Kutuda başka kalmadı Herkesi duyan beni mi, duymadı Çok mu şey istedim de ben, olmadı (ya) *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka, kimsem Senden başka, kimsem *** Bir kere denedim ama O da tam olmadı benim Senden başka, kimsem olmadı İyi ki olmadı, iyi ki olmadı *** İlaçlar verdim yutmadı Fallar baktırdım tutmadı İyi ki olmadı *** Kovaladığım kaçmadı Dediklerim hiç çıkmadı İyi ki olmadı *** Hevesim vardı kalmadı Benimle ekmek de banmadı İyi ki olmadı *** Yalan uydurdum kanmadı Dükkânlarım açılmadı