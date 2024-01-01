İyi ki Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
İyi ki
-
Yağmur istedim yağmadı
Bir iş bulmuştum sarmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Sarmaşığım tırmanmadı
Sırlarım hiç saklanmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Bir kibrit çaktım yanmadı
Kutuda başka kalmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı (ya)
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem
Senden başka, kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
İlaçlar verdim yutmadı
Fallar baktırdım tutmadı
İyi ki olmadı
***
Kovaladığım kaçmadı
Dediklerim hiç çıkmadı
İyi ki olmadı
***
Hevesim vardı kalmadı
Benimle ekmek de banmadı
İyi ki olmadı
***
Yalan uydurdum kanmadı
Dükkânlarım açılmadı
-
Yağmur istedim yağmadı
Bir iş bulmuştum sarmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Sarmaşığım tırmanmadı
Sırlarım hiç saklanmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Bir kibrit çaktım yanmadı
Kutuda başka kalmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı (ya)
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem
Senden başka, kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
İlaçlar verdim yutmadı
Fallar baktırdım tutmadı
İyi ki olmadı
***
Kovaladığım kaçmadı
Dediklerim hiç çıkmadı
İyi ki olmadı
***
Hevesim vardı kalmadı
Benimle ekmek de banmadı
İyi ki olmadı
***
Yalan uydurdum kanmadı
Dükkânlarım açılmadı