Zamanım Yok Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil Zamanım Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Zamanım Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamanım Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil
Zamanım Yok
-
Yağmur istedim yağmadı
Bir iş bulmuştum sarmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Sarmaşığım tırmanmadı
Sırlarım hiç saklanmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka kimsem
Senden başka kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
Bir kibrit çaktım yanmadı
Kutuda başka kalmadı
Herkesi duyan beni mi, duymadı
Çok mu şey istedim de ben, olmadı (ya)
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem
Senden başka, kimsem
***
Bir kere denedim ama
O da tam olmadı benim
Senden başka, kimsem olmadı
İyi ki olmadı, iyi ki olmadı
***
İlaçlar verdim yutmadı
Fallar baktırdım tutmadı
İyi ki olmadı
***
Kovaladığım kaçmadı
Dediklerim hiç çıkmadı
İyi ki olmadı
***
Hevesim vardı kalmadı
Benimle ekmek de banmadı
İyi ki olmadı
***
Yalan uydurdum kanmadı
Dükkânlarım açılmadı
-
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
-
-