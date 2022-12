Nil Karaibrahimgil

Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Upuzun yollar arkandayım Takip mesafesi aramızda Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım Demeye de kalmadı sırtımdan Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale *** Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan *** Bir kere zıpla iki kere zıpla Bıkmadın Allah Allah Ben hadi neyse atlatırım da Yerle bir ol sen inşallah *** Bence sen öyle gün yüzü görme O yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle Her şeye yok ki eyvallah *** Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale