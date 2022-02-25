Kanatlarım Var Ruhumda Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Kanatlarım Var Ruhumda
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Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma
Kollarını bana sarma
Kalamam oralarda
***
Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma
Hayat ne ki sonuçta?
Anlık bir buluşma
***
La la la la ben de böyleyim
La la la la hep de böyleydim
***
Geçmişe gitmem, küsüm gözyaşlarıyla
Daha güçlüyüm ben
Hatalarımla
***
Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka
Gittiğim yer başka
Yokuşlarım başka
***
La la la la ben de böyleyim
La la la la hep de böyleydim
***
Karanlıkta yanabilirim
Boşlukta durabilirim
Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda
***
Geldiğim gibi gidebilirim
Aşktan vazgeçebilirim
Zincir yok ki benim boynumda
***
Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma
Kollarını bana sarma
Kalamam oralarda
***
Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma
Hayat ne ki sonuçta
Anlık bir buluşma
***
La la la la ben de böyleyim
La la la la hep de böyleydim
***
Karanlıkta yanabilirim
Boşlukta durabilirim
Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda
***
Geldiğim gibi gidebilirim
Aşktan vazgeçebilirim
Zincir yok ki benim boynumda
***
Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma
Kollarını bana sarma
Kalamam oralarda