Nil Karaibrahimgil

Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda *** Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta? Anlık bir buluşma *** La la la la ben de böyleyim La la la la hep de böyleydim *** Geçmişe gitmem, küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben Hatalarımla *** Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka *** La la la la ben de böyleyim La la la la hep de böyleydim *** Karanlıkta yanabilirim Boşlukta durabilirim Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda *** Geldiğim gibi gidebilirim Aşktan vazgeçebilirim Zincir yok ki benim boynumda *** Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda *** Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma *** La la la la ben de böyleyim La la la la hep de böyleydim *** Karanlıkta yanabilirim Boşlukta durabilirim Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda *** Geldiğim gibi gidebilirim Aşktan vazgeçebilirim Zincir yok ki benim boynumda *** Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda