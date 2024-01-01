Nil Karaibrahimgil

Üç yumurtayı kırdım önce Portakal dilimledim ince ince Göz kararı da biraz süt kattım Kalktım, sana kek yaptım İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil düşününce Ben de tarifi öğrenince, kalktım sana kek yaptım Gözlerin dönmüş kızı görünce Yerli yersiz bakıp sana gülünce Ben de tesadüf o gece erken yattım Bana kelek yaptın İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil düşününce Sen de elektriği hissedince Kalktın bana kelek yaptın Çırptım, çırptım, karıştırdım Kendimi onunla yarıştırdım Kimse kimseye benzemez Kendimi kekle yatıştırdım Oturdum ellerimle sana kek yaptım Unla sütü karıştırdım iyice Tereyağı ekledim eriyince Fırın da oldu yüz seksen derece Attım,sana kek yaptım İnsan neler yapar isteyince Bu bir şey değil, düşününce Ben de tarifi öğrenince Kalktım,sana kek yaptım Çırptım, çırptım, karıştırdım Kendimi onunla yarıştırdım Kimse kimseye benzemez Kendimi kekle yatıştırdım Oturdum ellerimle sana kek yaptım Üzüldüğün belli çok beni görünce Elimde kekimle sana gelince Bir de ağlayıp itiraf edince Abarttın; beni melek yaptın