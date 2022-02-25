Nil Karaibrahimgil

Bugün hava sıfırın altında on Seni düşündüm ama inan bu son Mesela, sen hiç kardan adam yaptın mı? Basılmamış kara bastın mı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı? *** Bugün moralim sıfırın altında on Seni özledim ama bence bu son Mesela, sen hiç buza basýıp kaydın mı? Eldiven ve atkı aldın mı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı? Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?

Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? Çok değil arar o beni arada bir O benim hayatımın tuzu biberi *** Özledim iyi şeyler düşün dedi Gözlerim bir onun yolunu bekledi *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Onu çok sevmek söyle neye yarar Yapıştırırsın o bir daha kırar Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large